Tricomoniasis: la infección sexual silenciosa provocada por un parásito

La tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual que es causada por un parásito. Al tener esta afección se incrementa el riesgo de padecer o contraer otras ETS.

De acuerdo con los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, la tricomoniasis es una infección sexual denominada como silenciosa, es decir, que no suele presentar síntomas. Cuando está en etapa avanzada es que suelen manifestarse, de entre 5 a 28 días después de la infección. Son diferentes en los hombres y en las mujeres.

La entidad de salud señala cuáles son los de las mujeres:

“Una cantidad abundante de una secreción vaginal delgada y, a menudo, con olor desagradable, que puede ser de color trasparente, blanco, gris, amarillo o verde

Enrojecimiento, ardor y picazón en los genitales

Dolor al orinar o al tener relaciones sexuales

Molestia en la parte inferior del estómago”.

En las mujeres, el dolor al orinar puede advertir sobre esta infección. Foto GettyImages. - Foto: Foto Gettyimages

En el caso de los hombres:

“Picazón o irritación dentro del pene

Sensación de ardor al orinar o luego de eyacular

Secreción proveniente del pene”.

Es importante que en caso de sospechar de algún síntoma se consulte a un médico para recibir un diagnóstico profesional y tener un tratamiento oportuno. Luego de un análisis de laboratorio el doctor puede conocer si se tiene esta infección.

Si el médico diagnostica esta infección puede recetar antibióticos para aliviarla. - Foto: iStock

Para prevenir esta enfermedad es clave el uso de condón en las relaciones sexuales. “El uso correcto de preservativos de látex reduce enormemente, aunque no elimina, el riesgo de contraer y contagiar la tricomoniasis. Si usted o su pareja es alérgica al látex, puede usar condones de poliuretano. La forma más confiable de evitar la infección es no tener sexo anal, vaginal u oral”, explica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Es importante consultar a un doctor en caso de presentar cualquier síntoma para evitar complicaciones de salud. No es recomendable automedicarse. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Otras enfermedades de transmisión sexual

Clamidiasis

Puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Esta infección puede provocar daños graves en el aparato reproductor de la mujer y disminuir las posibilidades de un embarazo. “La infección por clamidia también puede provocar un embarazo ectópico (embarazo que ocurre fuera del útero) que puede ser mortal”, explican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala algunos de los síntomas de esta infección:

Mujeres

Flujo vaginal anormal, que puede tener un fuerte olor.

Sensación de ardor al orinar.

Dolor durante las relaciones sexuales.

Hombres

Secreción del pene.

Sensación de ardor al orinar.

Ardor o picazón alrededor de la abertura del pene.

Dolor e inflamación en uno o ambos testículos.

Si la infección afecta el recto, puede provocar dolor rectal, secreción o sangrado.

Gonorrea

Esta ITS suele afectar frecuentemente la uretra, el recto o la garganta. En el caso de las mujeres, puede infectar el cuello de la matriz, según detalla Mayo Clinic.

En algunas personas, la gonorrea no provoca síntomas. No obstante, esta ITS puede afectar diferentes partes del cuerpo.

Hombres

Dolor al orinar.

Secreción similar al pus de la punta del pene.

Dolor o hinchazón en un testículo.

Mujeres

Aumento del flujo vaginal.

Dolor al orinar.

Sangrado vaginal entre períodos, por ejemplo después de una relación sexual vaginal.

Dolor abdominal o pélvico.

Otras partes del cuerpo