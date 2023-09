‘Trucos’ para cambiar el metabolismo y adelgazar

Tener un metabolismo flexible es esencial para mantener un peso corporal equilibrado, pues es capaz de usar tanto los hidratos de carbono como la grasa como un combustible saludable para el organismo. Además, ayuda al cuerpo para que no fallen las fuerzas cuando se está un tiempo sin comer o se tiene que realizar un esfuerzo intenso, según indica los expertos en salud.

Por lo anterior, cuando una persona se levanta después de haber pasado horas en ayunas, puede llegar a sentir que no puede tener energía sin consumir algún alimento, lo cual quiere decir que el metabolismo no es tan flexible y no utiliza de manera adecuada las fuentes de energía que se disponen.