Úlceras estomacales: cuatro remedios caseros para aliviarlas de forma natural

Las úlceras en el estómago son llagas que se forman en el revestimiento de este o en el intestino delgado. Se presentan cuando la mucosidad protectora que recubre el estómago deja de funcionar como debe.

“Si esta capa se desgasta y deja de funcionar eficazmente, el ácido puede dañar el tejido del estómago y causar una úlcera”, precisa el medio especializado Medical News Today.

Estas úlceras, a las que también se les conoce como gástricas, ocurren cuando los ácidos que ayudan a digerir los alimentos dañan las paredes del estómago o del duodeno. La causa más común es la infección por una bacteria llamada Helicobacter pylori, según la biblioteca médica Medline Plus.

Otra causa, de acuerdo con la citada fuente, es el uso prolongado de antiinflamatorios no esteroides, tales como la aspirina y el ibuprofeno. El estrés y las comidas picantes no causan úlceras, pero pueden empeorarlas, por lo que la recomendación es evitar este tipo de alimentos.

Algunos de los principales síntomas son, entre otros, dolor en el estómago, pérdida de peso, no querer comer a causa del dolor, náuseas o vómitos, hinchazón, sentirse saciado fácilmente, eructos o reflujo ácido, acidez estomacal, dolor que puede mejorar cuando se come, bebe o toma antiácidos, anemia y heces oscuras y negras, según el portal Healthline.

La úlcera estomacal es muy común y la mayoría de las veces requiere de tratamiento médico. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images/iStockphoto

Estas úlceras normalmente deben recibir tratamiento, pues de no ser así, pueden empeorar. Este puede incluir medicinas para reducir los ácidos del estómago o antibióticos para matar el Helicobacter pylori. Los antiácidos o la leche no curan las úlceras, aunque pueden aliviarlas temporalmente. Dejar de fumar y evitar el consumo del alcohol, según los especialistas, también puede ayudar. Cuando estas afecciones no sanan, es posible que se tenga que recurrir a la cirugía.

No obstante, las personas que tienen este padecimiento pueden hacer uso de algunos remedios caseros, que si bien no curan la enfermedad, si pueden ayudar a aliviar el malestar. Estos son algunos de ellos.

Agua tibia con miel: La miel de abeja contiene una enzima conocida como glucosa oxidasa, la cual ayuda a combatir la infección bacteriana que provocan las úlceras en el estómago, asegura el portal Mejor con Salud. “Esta sustancia, además de sus vitaminas y minerales, aceleran la sanación de la herida. También ayudan a neutralizar la quemazón causada por los jugos ácidos”, precisa.

Se utiliza una taza de agua y dos cucharadas de miel de abeja orgánica. Se pone a calentar la taza de agua y luego se le agregan un par de cucharadas de miel y se toma la bebida en ayunas, mínimo durante dos semanas.

Jugo de papa: Este jugo se puede consumir en ayunas, pues ayuda a disminuir la cantidad de ácido en el estómago, favoreciendo el proceso de cicatrización de las úlceras y aliviando los síntomas, según el portal de bienestar y salud Tua Saúde. Se requiere de una papa cruda y menos de un vaso de agua. Se pela la papa y se pasa por la licuadora con el agua, se cuela y se bebe.

Las úlceras pueden generar que la persona pierda peso por temor a comer por el dolor que le genera. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Jugo de sandía: Esta fruta es rica en magnesio, que es uno de los componentes de los medicamentos antiácidos, lo que ayuda a disminuir la acidez del estómago y a reducir los síntomas de la úlcera. Se usan tres rebanadas medianas de sandía y se licúa, se agrega un poquito de agua si se desea. Se puede consumir dos veces al día.

Jugo de aloe vera: Este jugo se obtiene de los cristales de la sábila y es ideal para ayudar en los procesos digestivos y para aliviar el exceso de acidez y las úlceras, gracias a sus propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias y regeneradoras, precisa Mejor con Salud.

Para prepararlo, se usan tres cucharadas de gel de aloe vera, una cucharada de miel y media taza de agua. Se mezclan los ingredientes en la licuadora y se ingiere la bebida después de comer, máximo dos veces al día. Se puede tomar durante una semana.