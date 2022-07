Una dieta mal hecha acelera el envejecimiento

En la búsqueda de un equilibrio entre el peso corporal adecuado y una imagen saludable, se tiende a iniciar cambios en la alimentación, incorporando alimentos nutritivos y excluyendo aquellos, de lo que se piensa, no aportan mucho al cuerpo.

Sin embargo, es probable que no se haya realizado una composición correcta para una dieta sana y adecuada, ya sea porque se recibió una asesoría no profesional o porque se toma la decisión de autodiseñar un programa con los conocimientos básicos que las personas suelen tener de los alimentos.

Según los expertos, este tipo de prácticas alimenticias pueden traer efectos que acelerarán el proceso del envejecimiento, ya que no se consumen los alimentos adecuados para el caso. El portal especializado en estilo de vida, La Vida Lucida, señala la importancia de llevar a cabo dietas adecuadas. “La desnutrición no solo nos hace subir de peso, también perjudica nuestra salud y nos hace envejecer más rápido de lo normal. En este sentido, no hay nada más eficaz que una alimentación adecuada y equilibrada para prevenir el envejecimiento prematuro”, se anota allí.

Expertos indican que se requiere de disciplina, constancia, esfuerzo y compromiso para hacer dieta. Foto: Getty Images. Montaje SEMANA. - Foto: Foto: Getty Images. Montaje SEMANA.

La llamada dieta mediterránea es considerada una de las más saludables, no obstante en cualquier programa para bajar de peso, lo indicado es consultar con un nutricionista.

El sitio web de hábitos de vida, La Vida Lucida, comparte los errores más comunes en una dieta que lo que hacen es acelerar el envejecimiento.

Harinas a diario

Los especialistas en el tema sugieren reemplazar harinas refinadas por granos integrales, los cuales sin duda serán más saludables. Por ejemplo, estos cereales integrales traen beneficios para la digestión.

“El pan blanco, la pasta, el arroz y otros cereales refinados carecen de minerales beneficiosos y contienen almidones de rápida absorción. Esto acelera el envejecimiento al causar inflamación de los tejidos”, señala

Consumo de azúcar

El consumo excesivo de azúcar puede provocar el envejecimiento prematuro de la piel, así como la aparición de otras enfermedades que tienen que ver con los altos niveles de glucosa en el cuerpo.

“Las moléculas de azúcar se adhieren a las fibras de colágeno y hacen que la piel pierda su elasticidad. También causan algunos problemas en la piel como el acné”, añade el medio especializado.

Por eso es necesario evitar productos artificiales como jugos en caja, algunos cereales, productos embazados y la tradicional confitería, la piel lo agradecerá.

El consumo excesivo de azúcar contribuye a la aparición de afecciones de la piel como el acné. - Foto: Getty Images

Comida chatarra

Ingerir excesivamente este tipo de comidas, como las hamburguesas, la pizza o los perros calientes, pueden traer consecuencias para la salud de quien abuse de su consumo, esto debido a la presencia de ácido araquidónico (de grasa poliinsaturada) en algunas de las comidas.

El ácido araquidónico se asocia a la obesidad y al consumo exagerado de productos con ingredientes ultraprocesados que pueden generar, además, problemas digestivos y cardiovasculares.

Demasiada cafeína

El café es una de las bebidas más queridas y consumidas en el mundo, pero si de alimentos que estimulen el envejecimiento se debe mencionar a la cafeína. Según La Vida Lucida, aunque la bebida contribuye a iniciar el día con energía, cuando se abusa de su consumo no genera buenos efectos en el cuerpo.

“Se ha demostrado que esta bebida aumenta los niveles de cortisol (hormona del estrés), provocando un aumento de la insulina en el cuerpo, así como un aumento de la inflamación celular y la alteración de la barrera cutánea”, añade.

La recomendación es sustituir por otras bebidas calientes como el té de hierbas naturales, este, por el contrario, tiene efectos antioxidantes.

Otro de los factores que aceleran el proceso de envejecimiento es el consumo de cigarrillo, aunque no es un comestible, sus compuestos si ingresan al cuerpo por las vías respiratorias. Aparte de dañar los pulmones, el tabaco acelera el envejecimiento de la piel.

Es importante asesorarse de los profesionales a la hora de realizar cualquier tipo de dieta., para que no se cometa el error de pensar que se está llevando a cabo una buena nutrición cuando la realidad es otra, y ello se hará visible en el cuerpo, con el paso del tiempo.