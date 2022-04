Uñas encarnadas; 5 remedios caseros para aliviarlas sin dolor

Una uña encarnada puede presentarse por diferentes causas. Según indica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, las más comunes son calzado que no ajusta adecuadamente al pie y uñas que no son arregladas correctamente.

“Una uña del pie se puede encarnar cuando se ejerce presión adicional sobre el dedo del pie. Esta presión la causa el uso de zapatos demasiado apretados o que no calzan bien. Si usted camina con frecuencia o juega deportes, un zapato que incluso esté un poco apretado puede causarle este problema. Algunas deformidades del pie o de los dedos del pie también pueden ejercer presión adicional en dichos dedos”, detalla la Biblioteca.

El dedo gordo del pie es generalmente el más afectado, pero puede desarrollarse en cualquier uña del pie. Los síntomas de una uña del pie encarnada incluyen:

Dolor y sensibilidad en uno o en ambos lados de la uña del pie.

Enrojecimiento alrededor de la uña del pie.

Hinchazón alrededor de la uña del pie.

Infección del tejido que rodea la uña del pie.

En caso de presentar las siguientes características, es importante consultar a un médico inmediatamente:

Sentir molestias intensas en el dedo del pie, pus o enrojecimiento que aparentemente se extiende.

Tener diabetes u otra afección relacionada con mala circulación de sangre en los pies. Además, tener una infección en esa área.

Los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación brindan algunos consejos para tratar fácilmente las uñas encarnadas en casa.

Remojar los pies en agua tibia por 20 minutos, al menos 3 veces al día. Esto ayuda a aliviar la hinchazón y la sensibilidad en la zona de la uña encarnada. Luego del remojo, poner trozos de algodón o de hilo dental debajo del área encarnada. Esto se realiza para ayudar a que la uña crezca por encima del borde de la piel. Aplicar una crema o ungüento antibiótico en la zona afectada. Luego, vendar. Utilizar un calzado que sea de punta abierta. Esto contribuye a la recuperación del dedo afectado. Tomar analgésicos de venta libre como paracetamol, ibuprofeno o naproxeno sódico ayudan a aliviar el dolor en el dedo donde se encuentra la uña encarnada.

Por su parte, Mejor con Salud, sitio especializado en salud y cuidado personal explica cómo preparar varios remedios caseros para tratar las uñas encarnadas. Cabe resaltar que estas preparaciones no reemplazan una asesoría médica, por lo tanto, se debe consultar a un profesional.

Remedio #1

Ingredientes

1 diente de ajo.

1 venda adhesiva.

Preparación

Triturar el diente de ajo en un mortero. Aplicar esta pasta en la uña afectada. Cubrir la zona con una venda. Dejar actuar toda la noche. Repetir el tratamiento diariamente hasta sentir alivio.

Remedio #2

Ingredientes

½ cebolla.

5 gotas de limón.

1 algodón.

Procedimiento

Picar la cebolla en rodajas y llevar a la licuadora. Agregar el limón y procesar muy bien. Colar. Con un algodón, aplicar el líquido en la zona afectada. Repetir diariamente, dos veces al día, para mejorar los resultados.

Remedio #3

Ingredientes

¼ de taza de sales de Epsom (62 g).

Dos litros de agua.

Instrucciones

Calentar el agua (temperatura media). Agregar las sales de Epsom. Revolver. Sumergir los pies por 15 minutos. Secarlos muy bien. Cubrirlos con medias.

Remedio #4

Ingredientes

¼ de taza de vinagre de manzana (62 ml).

1L de agua.

Preparación

Calentar el agua.

En un balde, agregar el vinagre de manzana y el agua.

Sumergir los pies por 20 minutos.

Luego de este tiempo, secarlos.

Repetir el procedimiento diariamente, una semana.

Remedio #5

Ingredientes

½ taza de agua oxigenada (125 ml).

1L de agua.

Preparación