Verdura multivitamínica para desintoxicar el cuerpo, prevenir infartos y estimular el sistema digestivo

Las frutas y las verduras son alimentos ricos en fibras, vitaminas y minerales que son útiles para el correcto funcionamiento del organismo. Así lo confirma la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (MedlinePlus), que asegura que el cuerpo necesita de por lo menos 13 vitaminas esenciales, entre ellas, la A, la B, la C y la D, entre otras.

Estos nutrientes se obtienen tras el consumo de alimentos sanos, como el apio, considerada una verdura multivitamínica que tiene propiedades diuréticas y la capacidad de combatir la retención de líquidos, que según sea el caso, se ve asociado con la pérdida de peso, menciona Tua Saúde.

Beneficios del apio

Para empezar, el apio es un alimento rico en vitamina A y vitamina B y cuenta con efectos antioxidantes, hipoglucemiantes, analgésicos, antiinflamatorios, y antiespasmódicos, asegura el sitio web.

En este sentido, puede disminuir el colesterol LDL que se deposita en las arterias gracias a sus saponinas, reduciendo así el riesgo de infarto.

Es una planta de la familia del hinojo y el perejil. - Foto: Getty Images

De acuerdo con MedlinePlus, los ataques cardíacos -infartos- se deben a la obstrucción de un coágulo en las arterias coronarias, las mismas que “llevan sangre y oxígeno al corazón”.

“El ataque cardíaco o el accidente cerebrovascular pueden ser el primer signo de que existe tal enfermedad”, señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), que suelen estar relacionados con síntomas como dolor en el pecho, en los brazos, los codos e incluso la espalda.

Lo anterior no quiere decir que el apio elimine las probabilidades de infartos, sino que más bien reduce el riesgo porque muchos pueden ser los factores para que estos se desarrollen como una dieta rica en grasas donde no se prioriza las frutas y las verduras.

El colesterol LDL al acumularse en las arterias puede incidir en el riesgo de infartos. - Foto: Getty Images / bymuratdeniz

Continuando, el apio también tiene bondades para la salud intestinal porque sus fibras promueven o estimulan el tránsito intestinal reduciendo el estreñimiento.

Cabe recordar que el estreñimiento es un trastorno digestivo que suele presentarse tras un problema en el intestino. Sin embargo, aunque el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) menciona que el autocuidado es la mejor solución, cuando esta afección es crónica, es decir, no dura días, sino semanas, es importante consultar con un profesional en la salud y modificar el plan de alimentación.

Asimismo, el apio puede también desintoxicar el organismo porque tiene un efecto hepatoprotector, y contrarresta el efecto de algunos medicamentos que podrían dañar el órgano hepático.

El jugo de apio puede ayudar a desintoxicar el cuerpo. - Foto: Foto: Getty Images.

Dentro de sus beneficios, esta verdura multivitamínica también disminuye el riesgo de infecciones urinarias que, en palabras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) inician con la interacción de bacterias que entran a los uréteres e infectan las vías urinarias, siendo la cistitis la más común.

Es importante mencionar que las mujeres son más propensas a infectarse porque su uretra “es más corta y está más cerca del recto. Esto facilita la entrada de bacterias a las vías urinarias”, precisan.

Los CDC comentan en su página oficial que los síntomas más comunes de las infecciones urinarias son micción frecuente, dolor al orinar, fiebre y/o escalofríos, por ejemplo.

Finalmente, Tua Saúde señala que el apio también puede reducir los niveles de azúcar en la sangre, siendo útil para pacientes con prediabetes o diabetes. No obstante, antes de una ingesta regular es importante consultar con un profesional de la salud.

“La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre (o azúcar en sangre), que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios”, añade la OMS.