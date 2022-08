Vesícula biliar: los mejores alimentos para aliviar los cálculos

Los cálculos biliares son depósitos duros de fluido digestivo que se pueden formar en la vesicular biliar. Según Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, la vesícula es un órgano pequeño que se encuentra en la zona derecha del abdomen y es el que contiene el fluido digestivo llamado bilis.

Por lo general, estos cálculos tienen tamaños pequeños como los granos de arena y grandes como una pelota de golf. Como tal, este problema no causa síntomas, sin embargo, cuando un cálculo se aloja en conducto y provoca un bloqueo, se puede presentar dolor en la espalda, entre las escápulas, dolor en el hombro derecho, náuseas, color amarillo en la piel, fiebre alta, escalofríos y vómitos.

Para tratar este problema, es importante acudir al médico para diagnosticar la causa y determinar un tratamiento específico. Adicional a ello, es importante mantener una dieta saludable y consumir alimentos que ayuden a combatir las piedras biliares. Por esta razón, la revista Mejor con Salud, aconseja el consumo de estos alimentos como complemento a los tratamientos para eliminar los cálculos biliares.

Cereales integrales: Dichos productos son ricos en fibra y ayudan a la eliminación de grasas. Así mismo, un estudio realizado por la Universidad de Pisa (Italia), señala que este tipo de alimentos disminuye el riesgo de sufrir piedras en la vesícula. Lo ideal es consumir al menor una porción de cereales al día para que fibra capture los jugos biliares que se liberen en exceso y los elimina.

Trigo sarraceno: Este alimento también es denominado alforfón, el cual ayuda a disminuir las piedras biliares y a tener una menor cantidad de grasa corporal debido a su fibra soluble.

Fruta cítrica: Una investigación realizada por la Case Western Reserve University de Estados Unidos, tiene propiedades que estimulan la expulsión de la bilis y ayudan a combatir las piedras en la vesícula. Así mismo, el jugo de frutas contiene pectina, una sustancia que es necesaria para la eliminación de los cálculos biliares.

Alimentos ricos en lecitinas: Alimentos como las nueces, soja, lentejas, garbanzos y guisantes favorecen la reducción del tamaño y riesgo de formación de piedras .

Alcachofa: De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Parma, este alimento mejora como tal la salud del hígado y de la vesícula biliar, ya que contiene cinarina. Este compuesto contribuye a la estimulación de la bilis y mejora la capacidad del hígado para realizar sus respectivas funciones.

Uvas y arándanos: Estas frutas son ricas en resveratrol, un compuesto con un alto índice de antioxidantes que ayudan a combatir el daño que la vesícula puede sufrir por las piedras biliares.

¿Cómo prevenir la acumulación de las piedras biliares?

De acuerdo con National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases es importante consumir alimento con alto contenido de fibra, comer menos alimentos, carbohidratos refinados, comer grasas saludables como aceite de pescado y aceite de oliva.

Adicional a ello, es importante no saltarse las comidas porque esto aumenta el riesgo de cálculos biliares. También es fundamental perder peso lentamente, de tal manera que en la semana se baje entre 0.5 a 1 kilogramo.