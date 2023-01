Visión borrosa: Los alimentos recomendados para mejorar la vista

La visión es uno de los sentidos más utilizados por las personas en su vida diaria. Es importante tener hábitos que ayuden a mantenerla saludable y la alimentación es uno de los más relevantes.

El portal web Cuídate Plus, señala que existen algunos alimentos que, gracias a sus propiedades, contribuyen a cuidar la salud visual de las personas. Cabe resaltar que su consumo no garantiza que no se tengan enfermedades oculares, sino que ayudan a beneficiarla.

Espinacas: son ricas en betacarotenos, los cuales son importantes para la formación de vitamina A. Esta vitamina ayuda a la formación de retina y a la prevención de complicaciones en el ojo, como síndrome de ojo seco. Melón: también es rico en vitamina A. La frutas de color amarillo se destacan por este beneficio. Zanahoria: además de ser rico en vitamina A, tiene vitamina B1, potasio y yodo. Leche y productos lácteos: de acuerdo con Cuídate plus son recomendables para mantener la conjuntiva sana. Salmón: tienen un contenido elevado de omega 3, importante para contribuir a reducir el riesgo de ceguera. Naranja: se destaca por ser una de las frutas con gran contenido de vitamina C. Además de tener beneficios para la salud ocular “es un antioxidante eficaz para paliar el deterioro producido por la vejez y los radicales libres, reestructurando el colágeno y previniendo, de esta manera, complicaciones como las cataratas o la vista nublada. Idénticos beneficios aportan otras frutas como la fresa y el kiwi”, agrega el portal web.

¿Cuándo se debe consultar a un profesional de salud?

Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala que es importante prestar atención a los cambios en la visión. En caso de presentar algunos de los siguientes, lo recomendable es consultar a un médico.

“Se presenta ceguera parcial o total en uno o ambos ojos, incluso si sólo es temporal.

Se presenta visión doble, incluso si es temporal.

Tiene una sensación de una pantalla que pasa sobre sus ojos o como una cortina que es jalada desde un lado, por encima o desde abajo.

Súbitamente se presentan puntos ciegos, halos alrededor de las luces o áreas de visión distorsionada.

Se presenta visión borrosa repentina con dolor ocular, en especial si también se presenta enrojecimiento. Un ojo que presente enrojecimiento y dolor con visión borrosa es una emergencia”.

En caso de tener los siguientes, lo ideal es pedir la realización de un examen ocular completo:

“Problemas para ver objetos en cualquiera de los lados.

Dificultad para ver de noche o al leer.

Pérdida gradual de la agudeza visual.

Dificultad para diferenciar colores.

Visión borrosa al tratar de ver objetos ya sea de cerca o lejos.

Diabetes o antecedentes familiares de esta afección.

Secreción o prurito en el ojo.

Cambios visuales que parecen estar relacionados con medicamentos. (NO suspenda ni cambie las medicinas sin hablar con el medico)”.

Consejos para cuidar la vista

Mantenerse activo: realizar actividad física. Para esto hay diferentes opciones. Algunas personas creen que para hacer ejercicio es necesario ir a un gimnasio. Lo cierto es que para ejercitarse hay múltiples opciones. Así lo explica la Organización Mundial de la salud. “La OMS define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. La actividad física hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse a determinados lugares y desde ellos, o como parte del trabajo de una persona”, detalla la entidad. Se puede caminar, trotar o hacer cualquier tipo de deporte.

Luz natural: los expertos recomiendan aprovechar las luz natural, la luz del sol, para aprovechar sus vitaminas.

Una buena postura: es importante mantener una buena postura de cuello y espalda para que los músculos se relajen y llegue mayor oxígeno a los ojos.

Postura correcta para sentarse al momento de trabajar: