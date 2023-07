Banano: la fruta que ayuda al crecimiento del cabello y a cuidar la piel

El cabello es una parte esencial del organismo, pues ayuda a proteger el cuero cabelludo de los cambios de temperatura, rayos ultravioleta, golpes, rozaduras y mejorar la temperatura corporal. Sin embargo, cuando no se protege adecuadamente, este se puede ver seco, áspero y sin vida, debido a hábitos poco saludables como una mala alimentación .

Asimismo pasa con la piel, para tenerla luminosa y que refleje menor edad de la que en realidad tiene la persona, no es un resultado atribuible solo a productos químicos ; de hecho, hay quienes prefieren tratamientos naturales como las mascarillas con ingredientes, que generalmente están en casa. Para tener ese cutis ‘deseado’, también son necesarios mejores hábitos como la alimentación.

Esta tiene un papel crucial al entregarle al cuerpo los nutrientes que necesita; de esta forma, su absorción se verá reflejada tanto interna como externamente. La ingesta regular de líquido es elemental no solo para un equilibrio corporal sino por los múltiples efectos que posee.

Según explica la presidenta de la Asociación de Dietistas Diplomados de Canarias (Addecan), Natalia Hernández Rivas a Cuídate Plus, “El plátano es una excelente fuente energética por su alto contenido en hidratos de carbono. Uno de sus componentes mayoritarios y más conocido es el potasio, pero no debemos olvidar su aporte en vitamina. La vitamina C interviene en el crecimiento y reparación de los tejidos y también facilita la absorción de hierro, importante en mujeres en edad fértil”.