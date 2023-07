El consumo de vitamina C a esta hora del día es más efectivo para combatir las arrugas y el envejecimiento prematuro

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) explica que la vitamina C es un nutriente hidrosoluble esencial para el correcto funcionamiento del cuerpo, considerando que no lo produce, sino que lo obtiene tras el consumo de alimentos, como por ejemplo, las frutas cítricas.

La vitamina C es primordial para el organismo porque la necesita para la formación, reparación y crecimiento de tejidos del cuerpo como la cicatrización de heridas; o para el bienestar y restauración de los dientes, los cartílagos y los huesos; e incluso para la absorción de hierro evitando el desarrollo de anemia.

Además, la vitamina C es fundamental para la formación de colágeno, una proteína útil para la piel, los ligamentos y los tendones. Por esto, cuando el cuerpo disminuye su producción aparecen las líneas de expresión y las arrugas como signos de la edad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que esta vitamina es considerada un antioxidante responsable de neutralizar los radicales libres que dañan las células del cuerpo. “Entre los antioxidantes están el betacaroteno, el licopeno, las vitaminas A, C y E, y otras sustancias naturales y fabricadas”, apunta el Instituto Nacional del Cáncer (NCI).

¿A qué hora del día se debe consumir vitamina C?

La piel se puede ver beneficiada directamente con vitamina C, ¿cómo? Según un artículo publicado por Harvard Medical School , la vitamina C tópica -también llamado suero o sérum- trae muchas ventajas sobre la piel para combatir el acné, los daños solares y restaurar el tejido cuando se ha visto obstruido por UV.

El estudio “Los roles de la vitamina C en la salud de la piel”, liderado por Juliet M. Pullar, Anitra C. Carr y Margreet CM Vissers, precisa que el uso de vitamina C tópica es útil para la piel contrarrestando la aparición de arrugas y mejorando la textura de la piel.