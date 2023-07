Consumir vitamina C en exceso podría conllevar graves afectaciones para la salud

Algunas personas toman dosis altas de vitamina C porque al ser un antioxidante, protege a las células del daño que producen estos radicales libres. Hay quienes sugieren que los radicales libres contribuyen al desarrollo de muchas enfermedades como la ateroesclerosis (acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias dentro de las arterias y en sus paredes), el cáncer, los trastornos pulmonares, el resfriado común y la pérdida de memoria. Sin embargo, aún no se ha logrado demostrar si en realidad, el hecho de tomar dosis elevadas de vitamina C evita el desarrollo de este tipo de trastornos o si tiene algún efecto beneficioso sobre los mismos; la mayoría de los estudios no han comprobado ningún beneficio.