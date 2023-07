Miedo irracional al fracaso y la imperfección, así es el síndrome de ‘Barbie’

Greta Gerwig, una destacada directora, ha llevado este enfoque a su última película, Barbie , que ha generado mucha atención en las últimas semanas. En esta producción, Gerwig explora el tema de la perfección y el miedo a no ser suficiente, conocido como atelofobia, a través del personaje de Barbie, interpretado por Margot Robbie.

Barbie con síndrome de Down. | Foto: Captura video Reuters 'Barbie introduces new doll with Down's syndrome' minuto 1:43