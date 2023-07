¿Por qué un gato no ronronea?

Sin embargo, sorprendentemente, no todos los gatos ronronean. Algunos felinos, como los grandes felinos (leones, tigres) y ciertas especies de gatos pequeños, no parecen producir este distintivo sonido

Sin embargo, no todos los gatos tienen este sistema ronroneador desarrollado de la misma manera. Los gatos domésticos, como el común gato casero, están casi universalmente equipados para ronronear. El ronroneo en gatos domésticos generalmente se desarrolla en la infancia temprana, lo que les permite comunicarse con su madre y sus hermanos mientras se alimentan y reciben cuidados maternos.

Por otro lado, los grandes felinos, como leones, tigres y leopardos, tienen anatomías diferentes y, sorprendentemente, no pueden ronronear como lo hacen los gatos domésticos. La razón detrás de esto radica en las diferencias en la estructura de sus aparatos fonadores y en cómo están conectados sus músculos laríngeos. Aunque estos grandes felinos pueden producir sonidos similares al ronroneo, como gruñidos y rugidos, carecen de la capacidad física para ronronear como sus primos más pequeños.

Es importante destacar que el hecho de que algunos gatos no ronroneen no significa que sean menos cariñosos o felices que aquellos que sí lo hacen. Los gatos tienen una amplia variedad de comportamientos y formas de comunicarse con los humanos y otros animales. Algunos pueden utilizar otros medios, como el ronroneo silencioso (vibraciones que no se pueden escuchar) o expresiones faciales y movimientos corporales, para mostrar afecto y satisfacción.