Así se debe preparar esta verdura para adelgazar en pocas semanas

Perder peso y mantener una figura con la que cada quien se sienta bien es una de las mayores obsesiones de las personas ; sin embargo, hay quienes prueban diferentes métodos para llegar a una talla específica, mejorar su salud y lucir bien, pero no alcanzan los resultados.

El deporte y la alimentación son claves a la hora de lograrlo y, por lo general, cada vez que comienza un año nuevo, este es el propósito de muchos, aunque con el pasar de los meses y al ver que no se ha logrado un avance, desisten y vuelven a retomar los hábitos del pasado, algunos como seguir consumiendo alimentos que no ayudan y otros como no mover el cuerpo por al menos 30 minutos en el día.