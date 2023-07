El aceite natural que limpia las arterias y mejora la circulación en las piernas

Bueno para la circulación en las piernas

En esta línea, una investigación del Centro de Investigación Biomédica en Red Obesidad y la Nutrición (CIBERobn), publicada en el Journal of the American Medical Association (JAMA), encontró que no sólo el aceite de oliva, sino cualquier alimento relacionado con la dieta mediterránea, contribuye a la disminución del riesgo de sufrir arteriopatía periférica.