El fruto seco que disminuye el colesterol en la sangre y ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares

Tener una buena salud cardiovascular es fundamental para poder mantener una vida saludable y con ello desempeñar las actividades diarias. A pesar de que es un tema al que no se le presta demasiada relevancia, las enfermedades del corazón pueden ser muy peligrosas y, de hecho, son una de las principales causas de muerte en Estados Unidos.

Medline Plus , sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, explica que hay diferentes tipos de enfermedades cardiovasculares, algunas que son de nacimiento y otras se van desarrollando a lo largo de la vida, especialmente por los hábitos que lleve la persona.

Igualmente, la organización señala que un factor clave es la actividad física y evitar el sedentarismo, pues varios estudios han comprobado que no realizar ejercicio aumenta las probabilidades de sufrir algún tipo de estas enfermedades que pueden ser mortales.

Un punto muy importante es que los síntomas varían de acuerdo al tipo que se desarrolle. De esta forma, en algunos casos es posible que no se tengan síntomas al principio o incluso que no se sepa que se tiene alguna enfermedad cardíaca hasta que no haya una complicación, por lo que es importante realizar controles periódicos.