Envejecimiento prematuro: este es el número de tazas de café al día que lo producen

Pero allí no termina todo. El café está compuesto de ácidos como el cafeico, el kahweol y el clorogénico, que contienen antioxidantes. Y la acumulación de estos últimos, “con el tiempo, es ampliamente responsable del proceso de envejecimiento” , asegura la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus).

De acuerdo con la Clínica Mayo, la hora y la forma en que se consume también se puede convertir en responsable del envejecimiento prematuro y otro tipo de problemas de salud. Por ejemplo, vuelve a mencionar los niveles de cortisol. Y es que, aunque no se tome en exceso, tomar todos los días el café en ayunas promueve el envejecimiento. ¿La razón? Hacerlo genera que la piel se estrese. Y además de envejecimiento prematuro, también puede ocasionar la aparición de acné e inflamación de la piel.

Sin embargo, no hay que olvidar los beneficios del café. Hace poco, el Instituto Karolinska de Estocolmo (Suecia) publicó un estudio en la revista BMJ Medicine en el cual asegura que consumirlo es bueno para evitar riesgos relacionados con la diabetes y el sobrepeso.

Pero eso no es todo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró en un estudio realizado en 2017 que tres cafés al día podrían reducir la mortalidad prematura entre 8 % y 18 %.

No obstante, esto puede hacer creer a las personas que consumirlo constantemente puede curar enfermedades como la diabetes. Sin embargo, ese pensamiento está alejado de la realidad.

“El efecto observado no es individualmente tan grande como para plantearse beber café para prevenir la diabetes, y que a una persona que ya tiene diabetes, no le va a servir para controlarla, porque no le va a bajar los niveles de azúcar en sangre”, le contó a El País Gemma Rojo, investigadora del Hospital Regional Universitario de Málaga.