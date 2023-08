Este alimento ayuda a fortalecer los dientes, huesos, riñones e hígado

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que no alimentarse de la mejor manera y mantener al tiempo una vida sedentaria, puede traer consigo graves afectaciones para la salud a corto y mediano plazo.

Medline Plus explica que cada célula del cuerpo humano contiene proteínas. “Es necesario su consumo en la dieta para ayudar al cuerpo a reparar células y producir células nuevas”, indica. Asimismo, el portal agrega que la proteína es fundamental para el crecimiento y el desarrollo, especialmente de los niños, adolescentes y mujeres embarazadas.

Beneficios de consumir pollo

De hecho, el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de los Estados Unidos recomienda el consumo de pollo para las personas que sufren la enfermedad de los riñones, que hace referencia a que los riñones de una persona están dañados y por ello no pueden llevar a cabo sus funciones.

Otro de los beneficios, según Cincap, es que la carne de pollo contiene grasas insaturadas tales como el ácido linoleico, un tipo de grasa esencial que no es fabricada por el cuerpo humano y por ello es necesario incorporarla a través de la alimentación. Estas grasas son muy efectivas para proteger la salud del corazón y evitar sufrir enfermedades en este órgano.

Algunos cuidados que se deben tener con el pollo

Asimismo, cuando se compre, es indispensable revisar que la piel no contenga manchas marrones, verdosas o violetas, que las puntas de las alas no estén oscurecidas ni pegajosas, y que no presente restos de plumas, ni zonas oscuras o secas.