La bebida natural que ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre

Una publicación del portal Alimente , del diario El Confidencial de España, asegura que este producto es rico en vitaminas: B1, B2, B3, B6, B12, ácido fólico, C, D, E y K, además de poseer ácidos orgánicos esenciales: ácido glucorónico, láctico, acético, glucónico, carbónico y ácido cítrico, entre otros. También es fuente de levaduras y cafeína.

Contra la diabetes

No obstante, siempre es importante tener claro que este tipo de productos no son tratamiento y no reemplazan los medicamentos especiales para controlar estas enfermedades, por ello siempre lo mejor es consultar con un especialista antes de realizar una ingesta regular.