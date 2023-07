La semilla antiinflamatoria que ayuda a prevenir un derrame cerebral

El infarto o derrame cerebral es ocasionada por la interrupción de la irrigación sanguínea o cuando un vaso sanguíneo se rompe, que puede derivar en problemas para caminar, hablar y entender, además de parálisis o entumecimiento del rostro, los brazos o las piernas. (Photo by: BSIP/Universal Images Group via Getty Images) | Foto: Universal Images Group via Getty