Los beneficios del cacao para el crecimiento de la masa muscular

Muchos creen que consumir chocolate es malo; sin embargo, si se come de manera adecuada y en las cantidades necesarias puede traer grandes beneficios para la salud.

Cuando se consume un chocolate con altos niveles de azúcar no traerá ningún beneficio para la salud, pero si se consume uno a base de cacao, este puede traer múltiples beneficios, en especial para el cerebro. De hecho, es recomendable consumir un chocolate con un porcentaje de cacao de más del 70 %, además en batidos actúa como proteína, mejorando el crecimiento de los músculos y fortaleciendo el tejido.

Batido de chocolate y plátano

Otros beneficios del cacao: