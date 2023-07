¿Qué le pasa a la sangre cuando se consume té de laurel en exceso?

Cabe recordar que la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) explica que muchas son las hierbas medicinales que suelen ser usadas para aliviar síntomas de algunas enfermedades. Pero para la enciclopedia, no necesariamente son seguras, aunque sean naturales.

Beneficios del laurel

En el caso del sistema urinario se supone que el laurel puede reducir el riesgo de cálculos renales, mismos que según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases “son trozos de un material sólido” que se forman tras la concentración de minerales en la orina.