Verdad o mito: ¿el café ayuda a aliviar el dolor de cabeza?

El dolor de cabeza es una de las afecciones más prevalentes en todo el mundo, causado por múltiples factores y con decenas de terapias hechas para curarlo. De hecho, la migraña es la segunda causa de discapacidad en el mundo después de las enfermedades cardiovasculares, según el Global Order of Disease (2019).

Los autores de la investigación publicada en The Journal of Headache and Pain estiman que el 15,8 % de la población mundial tiene dolor de cabeza en un día determinado y casi la mitad de esos individuos informa de una migraña (7 %).