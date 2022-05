Pediatras advierten que la fórmula casera de leche para bebés es insegura

Ante la escasez de leche en polvo para bebés, en Estados Unidos, algunos padres han recurrido a fórmulas caseras publicadas en redes sociales, pero pediatras desaconsejaron esas alternativas pues carecen de vitaminas y nutrientes clave para los pequeños.

Una receta, que se dice data de la década de 1960, se ha compartido cientos de miles de veces en Facebook y consiste en mezclar leche evaporada, agua, y jarabe de maíz Karo.

Los padres de Estados Unidos afirman que las restricciones de compra y el alza de precios los dejan cada vez más desesperados por conseguir los alimentos necesarios para los bebés que no son amamantados. Pero la Academia Americana de Pediatría (AAP) advierte del peligro de las fórmulas caseras.

Tanya Altmann, autora de varios libros sobre paternidad y fundadora del centro médico Calabasas Pediatrics en California, está de acuerdo.

“Yo aconsejo a mis pacientes no hacer fórmulas caseras de leche para bebés”, dijo Altmann a la AFP. “Eso no va a darles los nutrientes esenciales necesarios, puede ser peligroso para su crecimiento y desarrollo, e incluso puede enfermarlos”.

Mirando la receta que circula en línea, Altmann dijo que agregar azúcar no es sano ni seguro para los bebés. “El jarabe Karo se usó alguna vez para ayudar a aliviar el estreñimiento, pero no se recomienda ya que no es efectivo e incluso puede tener bacterias peligrosas”, según la experta.

Azza Ahmed, una profesora asociada de enfermería en la universidad de Purdue, dijo que la fórmula casera puede poner en riesgo a los bebés por “contaminación e infección”. Y aunque los padres se sientan estresados por la escasez, la fórmula no debe diluirse, pues puede llevar rápidamente a un desbalance nutricional, agregó.

En redes sociales, los mensajes producto de la escasez, también dicen que el jugo de naranja mezclado con agua puede ser suministrado a las tres semanas de nacidos. Pero la Academia de Medicina de la Lactancia Materna advierte en contra de esta práctica y de otros sustitutos de las fórmulas. “No dé a su bebé de menos de seis meses ningún té o jugo”, advierte la entidad.

Otras publicaciones están recomendando a los padres substituir la fórmula para bebés con leche de cabra. Pero esta carece de los nutrientes necesarios para los bebés humanos, según Gabrina Dixon del Hospital Nacional de Niños en Washington, DC.

Dixon apunta que carece de ácido fólico y de vitamina B12, necesaria para evitar la anemia, caracterizada por un bajo conteo del nivel de glóbulos rojos en la sangre.

Los expertos aseguraron a la AFP que los padres preocupados deberían consultar a sus pediatras sobre opciones alimenticias, pero urgieron a tener mente abierta al cambio de marca de la leche para bebés o el uso de productos genéricos, especialmente para los niños que no muestran signos de sensibilidad a sus ingredientes.

Para los expertos, la leche improvisada no dará "los nutrientes esenciales necesarios, puede ser peligroso para su crecimiento y desarrollo, e incluso puede enfermarlos" - Foto: Getty Images

La solución de Estados Unidos

Frente al tema, el Gobierno estadounidense montará un puente aéreo para importar leche en polvo para bebés en aviones comerciales fletados por las fuerzas armadas para suplir la escasez de ese producto.

La escasez -resultado de problemas de la cadena de suministros y retiros masivos del producto- está generando desesperación de los padres y se ha convertido en una pesadilla política para el presidente Joe Biden a medida que se acercan las elecciones legislativas de noviembre.

El departamento de Defensa “usará sus contratos con las aerolíneas de carga, como lo hizo para mover materiales durante los primeros meses de la pandemia de covid-19, para transportar productos desde fábricas en otros países que cumplen con los estándares de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA)”, dijo la Casa Blanca.

“La conexión aérea por medio de rutas regulares acelerará la importación y distribución de la leche en polvo y servirá de apoyo inmediato mientras los fabricantes continúan incrementando la producción”, y se redoblan esfuerzos para la operación aérea.

*Con información de AFP.