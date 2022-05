A pesar que tiene múltiples beneficios, las personas que padecen de úlcera y otras enfermedades no deberían consumirla.

Remolacha: ¿Qué tipos de personas no la deberían consumir?

La remolacha es una de las hortalizas más llamativas gracias a su color y sabor, características que la han hecho ser uno de los ingredientes infaltables en las ensaladas. Sin embargo, debido a sus propiedades, se ha incrementado su consumo en forma de bebidas, siendo una oportunidad más para obtener todos los beneficios de este importante alimento que le hace bien al organismo.

La nutricionista Gabriela Aguilar, en diálogo con el periódico guatemalteco Prensa Libre, afirma que la remolacha además de ser una hortaliza baja en grasas y una importante fuente de agua, también posee vitaminas A y C, y carotenoides y minerales como el calcio, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc y cobre. Según la experta, una de sus principales características es que es muy rica en hierro, nitratos y flavonoides.

Por su parte, Leon The Baker, uno de los panaderos más famosos en España, explicó todas las propiedades de la remolacha y las razones por las que hay que consumirla si se realiza ejercicio físico. Aunque para otras personas no es tan favorable.

1. Ayuda a limpiar el organismo: la remolacha contribuye a la limpieza y depuración del sistema circulatorio y el hígado, gracias a que es rica en nitrato, por lo que permite que permanezcan sanos y funcionen correctamente.

2. Bajo contenido calórico: con cada 100 gramos de este alimento, se ingieren solamente 43 calorías por lo que es muy ligera y saludable para quienes desean perder peso.

3. Previene la retención de líquidos: la remolacha es rica en potasio, un nutriente que ayuda a que no se retenga un exceso de líquidos en el organismo; además, evita la sensación de hinchazón y pesadez.

4. Rica en fibra: favorece el movimiento del sistema digestivo y evita problemas de estreñimiento y de colesterol en sangre.

5. Favorece el funcionamiento del sistema nervioso: la remolacha es rica en vitaminas del grupo B, especialmente B9 y folato y en magnesio, por lo que su consumo, colabora en el buen funcionamiento de nervios y músculos.

6. Previene la anemia: es una hortaliza muy rica en hierro; además, también contiene mucha vitamina C, lo que facilita aún más la absorción del hierro.

7. Es antioxidante: su consumo ayuda a prevenir el envejecimiento, el riesgo cardiovascular y las enfermedades degenerativas.

8. Ideal para deportistas: consumir remolacha con frecuencia se traduce en una mayor resistencia y menor fatiga, dos cualidades básicas para casi toda disciplina deportiva.

9. Aliada de la belleza: además de ayudarnos a mantener la línea, la remolacha es rica en silicio, un mineral fundamental para el buen estado de la piel, cabello y uñas.

Por otro lado, esta hortaliza posee una gran cantidad de fibra logrando que las deposiciones limpien mejor el organismo. Además, genera un efecto prebiótico, lo que significa que mejorar la flora intestinal, por lo que es un alimento muy utilizado para la digestión que recomiendan incluso en casos cuando se padece de alguna enfermedad intestinal como colon irritable, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn.

Sin embargo, hay personas que no es tan provechoso que la consuman, como aquellos quienes no deben ingerir oxalatos (sales) debido a que deben eliminarse muy bien, por eso no deben comerla personas que tengan enfermedades renales, como litiasis. Ni los que padezcan de úlcera, o gastritis.