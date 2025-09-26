Se busca a Tayron, perrito visto por última vez cerca a la Universidad Nacional

Tayron es un perro muy tierno, amigable y noble, pero con una vida muy difícil. Su familia, liderada por Lizandra, y su madrina Liliana, lo buscan desesperadamente.

Hace un tiempo, Tayron sufrió un accidente gravísimo: cayó o fue lanzado desde un tercer piso, partiéndose las patas, cortándose la cara y quedando con secuelas neurológicas que le causan problemas de concentración y un nerviosismo extremo.

Aunque estuvo a punto de morir, superó sus heridas. Tras ser operado y pasar por varias manos, Lizandra lo encontró cuando estaba perdido y lo acogió hace dos años. En casa es el “papá” protector de los otros perritos, a los que defiende y quiere.

Perrito perdido visto por última vez cerca a la universidad Nacional. | Foto: Perrito perdido visto por última vez cerca a la universidad Nacional.

Lamentablemente, hace poco, en un descuido, dejaron la puerta abierta, y Tayron, asustado por ladridos, se escapó. Dada su condición, está muy nervioso, debe tener frío y hambre, y no sabe cómo manejarse solo, por lo que su vida corre peligro.

Últimos avistamientos

Lo han visto en la Universidad Nacional, por la calle 26 con 33, en Bogotá.

Tayron lleva un collar con una placa con el teléfono de sus cuidadores. Si lo ve, por favor, llamar a los números: 311 2191981 o 302 4361669. Tayron tiene una familia amorosa esperando por él en casa.