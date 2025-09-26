Suscribirse

4 Patas

Se busca a Tayron, perrito visto por última vez cerca a la Universidad Nacional

Tayron tiene un pelaje gris oscuro, de aspecto revuelto y semi-largo, tiene una barba y cejas de pelo un poco más claro, ojos oscuros, de expresión atenta y noble.

Redacción Semana
26 de septiembre de 2025, 10:29 p. m.
Tayron, perrito perdido
Tayron, perrito perdido | Foto: Dueña

Tayron es un perro muy tierno, amigable y noble, pero con una vida muy difícil. Su familia, liderada por Lizandra, y su madrina Liliana, lo buscan desesperadamente.

Hace un tiempo, Tayron sufrió un accidente gravísimo: cayó o fue lanzado desde un tercer piso, partiéndose las patas, cortándose la cara y quedando con secuelas neurológicas que le causan problemas de concentración y un nerviosismo extremo.

Aunque estuvo a punto de morir, superó sus heridas. Tras ser operado y pasar por varias manos, Lizandra lo encontró cuando estaba perdido y lo acogió hace dos años. En casa es el “papá” protector de los otros perritos, a los que defiende y quiere.

Perrito perdido visto por última vez cerca a la universidad Nacional.
Perrito perdido visto por última vez cerca a la universidad Nacional. | Foto: Perrito perdido visto por última vez cerca a la universidad Nacional.

Lamentablemente, hace poco, en un descuido, dejaron la puerta abierta, y Tayron, asustado por ladridos, se escapó. Dada su condición, está muy nervioso, debe tener frío y hambre, y no sabe cómo manejarse solo, por lo que su vida corre peligro.

Últimos avistamientos

Lo han visto en la Universidad Nacional, por la calle 26 con 33, en Bogotá.

Tayron lleva un collar con una placa con el teléfono de sus cuidadores. Si lo ve, por favor, llamar a los números: 311 2191981 o 302 4361669. Tayron tiene una familia amorosa esperando por él en casa.

Es noble, así que pueden atraerlo con comida o llamarlo por su nombre. La familia agradece cualquier información que facilite el paradero de su perrito.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María José Pizarro anuncia que se baja de su candidatura y apoyará a Iván Cepeda, estas fueron sus razones

2. Gobierno de Trump prepararía bombardeos dentro de Venezuela en los próximos días, revela NBC News

3. “El M-19 tiene presidente”: dijo Petro y recordó su paso por esa guerrilla

4. América de Cali rompe el silencio tras suspensión de FIFA a Rodrigo Holgado: anunció medida

5. El Maracaná deja el fútbol: este es el deporte que se jugará en el mítico estadio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PerrodesaparecidoBogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.