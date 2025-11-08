“Gustavo, sé que es sábado y empiezan tus peores momentos”: Gobernadora del Valle al presidente Petro

Un duro cruce se vivió en X entre Dilian Francisca Toro y Gustavo Petro. El presidente planteó que el Valle del Cauca era el que había hundido en el Congreso la ley de financiamiento y por eso habló de priorizar proyectos en otras regiones del país. Esa decisión se traducía en que el Gobierno Nacional no cofinanciará el 70 % del tren de cercanías.

“Presidente: plantea usted una venganza política contra los vallecaucanos ante la postura libre y autónoma del Congreso de la República. Usted representa la unidad nacional y con sus decisiones y declaraciones lo que hace es romperla. Usted le está incumpliendo a los vallecaucanos sus compromisos de campaña echando mano de mentiras”, le contestó la gobernadora.

Gustavo, sé que es sábado y empiezan tus peores momentos.



No creo que sea serio que la gobernadora de los vallecaucanos, ciudadanos a los que incumpliste tu promesa y compromiso, tengan, además, que soportar a su Presidente destilando falsedades y profundizando el odio.



Y luego agregó: “El Valle seguirá adelante, los vallecaucanos no nos rendimos, con usted o sin usted, seguiremos trabajando por la transformación de un pueblo que es grande. Gracias por nada, Presidente, qué pequeñez la suya”.

El presidente Petro le reviró: “Venganza contra los vallecaucanos es la que ejerce quien impide, a toda costa, que mejore la salud pública solo para que se mantenga el sistema que permite robar billones de pesos de la salud del pueblo. La salida del Valle de Cauca por ferrocarril al puerto de Buenaventura, disparará la economía productiva y el bienestar de todo el pueblo vallecaucano. La extensión ferroviaria del valle del Río Cauca, desde Popayán hasta el Caribe, es la salida económica para una sociedad que ha estado atenazada por la violencia de la desigualdad. ¿Por qué reducir los grandes proyectos del Valle del Cauca?”.

Y la gobernadora Toro entonces le dijo: “Gustavo, sé que es sábado y empiezan tus peores momentos. No creo que sea serio que la gobernadora de los vallecaucanos, ciudadanos a los que incumpliste tu promesa y compromiso, tengan, además, que soportar a su Presidente destilando falsedades y profundizando el odio. No mientas con el Ferrocarril del Pacífico, no tiene ni estudios técnicos, no lo puedes financiar. Yo seguiré trabajando y mi próximo anuncio al respecto, será de resultados; porque, a pesar tuyo y tu postura anti vallecaucana, te quiero decir que el Valle No Se Frena”.