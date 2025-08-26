Suscribirse

Así rotará el pico y placa en Cali este miércoles, 27 de agosto

La medida estará vigente desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

26 de agosto de 2025, 4:57 p. m.
Rotación Pico y Placa.
Rotación Pico y Placa en Cali para el miércoles 27 de agosto. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Este miércoles 27 de agosto de 2025, la restricción del pico y placa para la ciudad de Cali tendrá una nueva rotación.

Según las medidas adoptadas por la Alcaldía de la ciudad desde julio pasado, la restricción estará vigente desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., y para esta jornada los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 no podrán circular dentro del perímetro urbano de la capital del Valle del Cauca.

La medida hace parte del plan de ordenamiento vial impulsado por la Alcaldía.

La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que este martes, 26 de agosto de 2025, estará en vigencia la medida de pico y placa.
La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que este miércoles, 27 de agosto de 2025, estará en vigencia la medida de pico y placa. | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se desplegarán controles operativos en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, con presencia activa de agentes de tránsito que verificarán el cumplimiento de la normativa.

El secretario de Movilidad, Wilmer Tabares, reiteró que el incumplimiento de la medida acarreará sanciones económicas y la inmovilización del vehículo, de acuerdo con lo estipulado por el Código Nacional de Tránsito.

Vehículos exentos del pico y placa

Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, algunos tipos de vehículos están exentos de esta restricción, entre ellos:

  • Vehículos eléctricos e híbridos
  • Transporte público colectivo e individual
  • Motocicletas
  • Vehículos oficiales
  • Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida
Para beneficiarse de estas exenciones, los propietarios debieron haber realizado el registro o actualización de su vehículo antes del 5 de enero de 2025 ante la Secretaría de Movilidad.

Cabe destacar que esta medida no aplica los fines de semana ni los días festivos, lo que permite una mayor flexibilidad para quienes se movilizan en esos días. Aun así, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus recorridos con anticipación para evitar contratiempos y posibles sanciones.

