“A Wout van Aert solo puedo decirle gracias”: Alberto Contador

La cuarta etapa del Tour de Francia entre Dunkerque y Calais, resultó una de las de mayor exhibición pese a que no empezó de la manera más emocionante.

“La primera parte resultó aburrida, pero Magnus Cort Nielsen del EF Education-EasyPost se escapó a coger un puntico más con Anthony Pérez del Cofidis. Ambos se iban por delante con el pelotón sin mayores problemas pero un poco nerviosos por la posibilidad de vientos aunque la racha no era demasiado fuerte”, dijo el panelista de SEMANA en la ruta en su análisis inicial y agregó “Anthony soltó a Magnus que piensa en futuros objetivos, en victorias de etapas y no el maillot de la montaña con puntos rojos que lleva hasta ahora”, especificó del pedalista del EF Education-EasyPost y compañero de Rigoberto Urán.

Sin embargo, El belga Wout van Aert del Jumbo-Visma gracias a un gran trabajo de su equipo, pudo mantener el ritmo de ganador con 10 kilómetros por delante con el pelotón a raya y confundiendo a Jasper Philipsen del Alpecin-Deceuninck, que se creyó ganador del sprint e incluso alzó los brazos celebrando lo que en realidad fue un segundo puesto.

“Veíamos mucha velocidad y antes de la última cota que se coronaba a 10 kilómetros de meta, fue suficiente para ver una auténtica exhibición del Jumbo Visma y de Wout van Aert”, dijo admirado el ex ciclista español.

Van Aert demostró porque desde la segunda etapa está vestido de amarillo, se quedó solo en cabeza y logró una ventaja de medio minuto, que se redujo a ocho segundos en la meta sobre sus competidores del Lotto-Soudal y Quick-Step Alpha Vinyl.

“Empezaron la cota a tope, se estiraba el pelotón con hombres también del INEOS y al frente se descolgaron corredores. Van Aert se quedó en solitario, mantuvo la diferencia y la victoria. Pasa del segundo puesto de las etapas a este primer triunfo. Por detrás Adam Yates que fue el que más aguantó junto a Jonas Vingegaard”, destacó Contador.

176 corredores tomaron la salida en la cuarta etapa del Tour de Francia 2022 sobre 171,5 kilómetros. Tadej Pogačar entró 8 segundos después y Primož Roglič no lució de la mejor manera, pero está a 41 segundos del liderato.

El mejor colombiano fue Nairo Quintana (Arkéa Samsic) en la casilla 46, luego Daniel Felipe Martínez (Ineos Grenadiers) en la posición 53 y Rigoberto Urán (EF Education Post) logró el puesto 84.

“Roglič se ha dejado unos metros. Geraint Thomas y Daniel Felipe Martínez pese a ir bien colocados, perdían unos metros y al que no hemos visto es a Pogačar que ha aparecido en el último momento porque no entraba bien colocado en la última cota. Es un aviso importante porque tiene que estar bien colocado el potencial del Jumbo Visma, un As bajo la manga para asaltar este Tour de Francia”, analizó Contador.

Sobre el líder de la “Grande Boucle”, Alberto Contador, ganador de esta competencia en 2007 y 2009 elogio al belga del Jumbo Visma.

“Sigo asombrado ante la exhibición de Van Aert y solo le puedo decir gracias”, complementó Contador en SEMANA en la ruta.

Para el 6 de julio la quinta etapa tendrá inicio en Lille y final en Wallers-Arenberg con 157 kilómetros de recorrido con tramo adoquinado o conocido como pavé.

“Una etapa marcada en rojo por los hombres de la general porque llega el temido por uno y amados por otros, el pavé. Hablamos de los últimos 75 kilómetros con 11 tramos de pavé”, anticipó Alberto Contador y concluyó agregando.

“Mañana lo fundamental es no perder el Tour. No lo vas a ganar, pero sí lo puedes perder por problemas mecánicos, colocación, caídas, nerviosismo y tensión multiplicados infinitamente y el espectáculo está garantizado”, cerró en SEMANA en la ruta.