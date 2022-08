“Aquí tenemos al paquete”, Marc Soler lanza dura pulla en defensa de Enric Más

Una épica batalla se vivió este sábado en la etapa 8 de la Vuelta a España 2022. Con un final dramático, nuevamente apañado por el apabullante clima de la montaña ibérica, los favoritos se sacaron chispas y generaron un revolcón en la clasificación general. El belga Remco Evenepoel supo mantener el liderato de la carrera ante los ataques de sus persecutores como Primoz Roglic, Enric Más, entre otros.

No obstante, la jornada sabatina también fue animada por varios corredores que desde el inicio tomaron la batuta de la carrera para intentar dar el golpe sobre la montaña. Uno de ellos fue el español Marc Soler ganador de una etapa en lo que va de la ronda ibérica y que buscaba la tercera para su país.

El corredor del UAE Team Emirates buscó desde los primeros pedalazos estar en la cabeza de carrera, algo que logró junto a otros corredores de alto calibre como Mikel Landa, Alexander Lutsenko, y el nuevo líder de la montaña, Jay Vine.

Sin embargo, en el último puerto de montaña y el más exigente, Soler fue tan solo superado por Vine, ganador de la jornada, llegando en el segundo puesto a 43 segundos. El español firmó otra brillante actuación que deja gratas sensaciones para lo que viene en este fin de semana.

El ibérico llegó en segundo lugar de la etapa 8 de la Vuelta España. - Foto: AFP

Tras la caótica jornada ocho de la ronda ibérica, Soler habló con los medios de comunicación, entre los que se encontraba Semana en la Ruta y habló de la dureza que hubo en este día, apañado por el clima.

“Yo iba a mi paso, me he venido abajo en el último kilómetro”, dijo el ibérico que además agregó sobre el clima. “Frío no hace en la etapa, eso hace cuando vamos de bajada a los buses”, agregó.

Ahora bien, Soler aprovechó para lanzar una dura pulla a los hinchas españoles que criticaron a uno de sus compatriotas y colegas, Enric Más.

En días anteriores, antes de tomar salida de la etapa, corredor del Movistar fue abordado por un seguidor que le dijo “paquete”, lo que generó molestia en el ciclista de la escuadra española. Apenas escuchó que lo ofendieron, el pedalista español se devolvió preguntando “¿quién ha sido el subnormal?!”, a lo que una de las personas respondió: “Yo, yo te he llamado paquete”.

“¿Tú qué eres? ¿Tonto o qué?”: le dijo el ciclista con evidente enojo. Y en esa discusión de contra preguntas, el aficionado dijo “¿Por qué? ¿Por llamarte paquete?”.

¿Quién ha sido el subnormal?



-Yo 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/TjaZjOaZtN — Amantes del Ciclismo (@amantes_cycling) August 23, 2022

Ante esto, Soler fue abordado en línea de meta por Más, donde lo abrazo y le dijo a la prensa “aquí tenemos al paquete”, mostrando orgullo por su compañero y amigo que llegó en la sexta casilla de la etapa y se metió en el segundo lugar de la general quedando a tan solo 28 segundos del líder Evenepoel.

En cuanto a la acción, este domingo se disputará otra etapa de montaña, con 171,4 km de recorrido entre Villaviciosa y Les Praeres, puerto de 1ª categoría al que los ciclistas tendrán que subir después de ascender otros cuatro puertos de montaña, otra jornada exigente justo antes de dar fin a la primera semana de la ronda ibérica.

Así quedó la clasificación general tras la etapa 8

1. REMCO EVENEPOEL - QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM - 29H 28′ 19′'

2. ENRIC MAS - MOVISTAR TEAM - a 00′ 28′'

3. PRIMOŽ ROGLIČ - JUMBO - VISMA - a 01′ 01′'

4. CARLOS RODRIGUEZ CANO - INEOS GRENADIERS - a +01′ 47′'

5. JUAN AYUSO PESQUERA - UAE TEAM EMIRATES - a 02′ 02′'

6. SIMON PHILIP YATES - TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO - a 02′ 05′'

7. JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA- UAE TEAM EMIRATES - a 02′ 44′'

8. JAI HINDLEY- BORA - HANSGROHE - a 02′ 51′'

9. BEN O’CONNOR - AG2R CITROEN TEAM- a 02′ 59′'

10. THYMEN ARENSMAN - - TEAM DSM - 03′ 18′'

12. MIGUEL ANGEL LOPEZ - ASTANA QAZAQSTAN TEAM - a 03′ 39′'

13. SERGIO ANDRES HIGUITA- BORA - HANSGROHE - a 03′ 41′'