Daniel Martínez no se rinde y buscará dar la sorpresa en los Pirineos: “Estamos preparados”

El ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, Daniel Felipe Martínez, viene recuperando su buen estado de salud, luego de haber pasado varios días de esta semana agobiado por molestias en su garganta que no le permitieron tener su mejor rendimiento y que apagó todas las ilusiones que tenía para dar la pelea en la general.

Sin embargo, en las últimas dos etapas, la 14 y la 15, Martínez ha demostrado que se siente mucho mejor para cumplir con esos objetivos que se han planteado junto a su equipo, para la última semana de competencia.

En palabras para SEMANA en la ruta, el ciclista de la escuadra británica dio un parte de tranquilidad sobre cómo se siente previo al día de descanso y aseguró: “Sí, realmente, cuando uno está enfermo acá la pasa muy mal, pero ahí vamos recuperando”. Además, el colombiano ha mostrado otro semblante y, aunque en esos días en los que no pudo rendir al 100 %, Martínez se mostró bastante optimista: “Así llegue adelante o de último hay que tener siempre una sonrisa”.

Y es que luego de una gran actuación durante la etapa 14, la cual se corrió entre Saint-Étienne y Mende, y en la que Martínez se metió en la fuga, acompañado de Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost), el colombiano siente que tiene con qué ser protagonista, mucho más ahora que tendrá un día de descanso para seguir recuperándose de todo el desgaste.

Esto le ha dado una gran motivación para afrontar la tercera y última semana de competencia en la que intentará dar lo mejor de sí en los Pirineos, ya que estas últimas dos jornadas “también me han dado un poco de moral”. Esto pensando en salir a buscar una victoria en alguna de las etapas de alta montaña.

No será una tarea fácil, pero Martínez ha recobrado su confianza y, ahora que ya no tiene la presión de luchar por estar en los primeros puestos de la general, no tiene nada que perder si en algún momento busca tomar el frente de la carrera y escaparse: “Aquí vamos día a día. Se analizan las etapas, las condiciones, pero sabemos que viene una ola de calor que es bastante fuerte, pero estamos preparados”, concluyó Martínez.

La etapa 16 entre Carcassone y Foix, un recorrido de 179 kilómetros, está catalogada como de media montaña, ya que los Pirineos calientan la tercera semana del Tour en la que el pelotón deberá enfrentarse a los puertos de Port de Lers (11,4 kilómetros al 7 %) y al exigente Mur de Péguère (9,3 kilómetros al 7,9 %), desde donde descenderán para llegar a la línea de meta.

Clasificación general

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), 50:47:34

2. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), a 2:22

3. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), a 2:43

4. Romain Bardet (Team DSM), a 3:01

5. Adam Yates (INEOS Grenadiers), a 4:06

6. Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic), a 4:15

7. Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), a 4:24

8. David Gaudu (Groupama-FDJ), a 4:24

9. Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers), a 8:49

10. Enric Mas (Movistar Team), a 9:58

...

28. Rigoberto Urán (EF Education EasyPost), a 1:02:56

41. Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers), a 1:19:40