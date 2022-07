Tour de Francia 2022: clasificación general tras la etapa 15; Nairo se mantiene en la lucha por el podio

Una intensa etapa se vivió en la jornada 15 del Tour de Francia. La fuga volvió a intentar dar la sorpresa en los 200 kilómetros entre Rodez y Carcassone, pero nada pudieron hacer ante el ritmo que comenzó a marcar el pelotón para darles caza y que la victoria se la jugaran los velocistas. Y así sucedió, el grupo de favoritos consiguió llegar a los últimos kilómetros bastante compacto, con Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Wout van Aert (Jumbo Visma) y Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

Fue un embalaje a velocidad pura que terminó con Philipsen como el gran vencedor del día. El corredor belga apretó lo que más pudo para que sus rivales no lo pudieran superar y, al final, lanzó su bicicleta para cruzar la meta en la primera posición y conseguir un triunfo que suma a su palmarés. Quizás uno de los más importantes de su carrera, ya que cuando fue preguntando por esto, el belga rompió en llanto.

Sobre la clasificación general, no hubo cambios y los favoritos mantienen las mismas diferencias de cara a la última semana de competencia, la cual tendrá como uno de los platos fuertes los Pirineos y en los que Nairo Quintana (Arkéa Samsic) aspira a ganar algo de tiempo y recortar diferencias frente a quienes están por delante de él, para acercarse a ese objetivo de estar en el podio.

La etapa 15 no fue una para celebrar por parte del equipo Jumbo Visma. A pesar de que Jonas Vingegaard sigue como líder de la general, el ciclista danés perdió a dos de sus más fuertes gregarios que, sin duda, le harán mucha falta en la semana decisiva. Esa en la que deberá defender el maillot amarillo con todas sus fuerzas.

⏪⚡️ ¡Emoción hasta el ÚLTIMO KILÓMETRO en el #TDF2022!



Un nuevo sprint y un nuevo ganador: @JasperPhilipsen. pic.twitter.com/IejgWLIaBD — Tour de France COL (@letour_col) July 17, 2022

Primož Roglič anunció que no haría parte del inicio de la etapa por problemas físicos, mientras que Steven Kruijswijk sufrió una dura caída que lo dejó bastante tocado y no tuvo otra que abandonar la carrera en ambulancia. Si bien aún no se ha dado ningún parte médico respecto a las lesiones que pudo haber sufrido el neerlandés, todo indica que lo tendrá varios días bastante dolorido.

Afortunadamente para los ciclistas del pelotón, este lunes 18 de julio será un nuevo día de descanso para ellos, por lo que tendrán tiempo de recuperar algo de fuerzas tras el desgaste en las últimas jornadas, no solo por todo lo que han tenido que pedalear, sino también por las condiciones climáticas a las que se han enfrentado como temperaturas superiores a los 30 grados.

Será clave que los diferentes equipos se sienten junto a sus ciclistas para preparar lo que será esta última semana de competencia y pensar en las diferentes estrategias. Por un lado, el Jumbo deberá plantear un plan de trabajo para defender el liderato de la general sin dos de sus mejores ciclistas; el UAE Team, cómo poner nervioso a Vingegaard y recortar tiempo, mientras que el Arkéa Samsic, cómo hará para que Nairo pueda dar el zarpazo y ascender en la general, por lo menos el día de alta montaña en los Pirineos.

Clasificación general

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), 50:47:34

2. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), a 2:22

3. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), a 2:43

4. Romain Bardet (Team DSM), a 3:01

5. Adam Yates (INEOS Grenadiers), a 4:06

6. Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic), a 4:15

7. Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), a 4:24

8. David Gaudu (Groupama-FDJ), a 4:24

9. Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers), a 8:49

10. Enric Mas (Movistar Team), a 9:58

...

28. Rigoberto Urán (EF Education EasyPost), a 1:02:56

41. Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers), a 1:19:40