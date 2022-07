El pavé y la montaña, las primeras pruebas que pueden generar discordia en el Tour de Francia

Tres etapas en Dinamarca y una en suelo francés han sido hasta el momento el balance del Tour de Francia que ha dejado un sinnúmero de momentos emocionantes. Caídas, nerviosismo, sorpresas y decepciones han sido los pilares en estos cuatro días de la Grande Bouclé.

No obstante, después de una vibrante etapa 4 que tuvo fin en Calais con victoria por lo alto del belga Wout van Aert, la segunda grande del año llega a una de las pruebas más temidas entre los llamados a pelear la corona: el pavé, en primera instancia, y la montaña para rematar la faena. Ambas disputas se llevarán a cabo desde este miércoles, cuando se corra la etapa 5 desde Lille. El pavé será protagonista para los que buscan dar el golpe y antagonista para los que son temerosos de su dureza.

El líder Wout van Aert y su equipo Jumbo-Visma pueden tener marcado en rojo este día, así como el de la quinta etapa del miércoles con el pavé. Una jornada no nueva en el Tour, pero todavía atípica, con aires de ‘clásica’ en la que los Van Aert, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) y compañía buscarán liarla.

Con hasta once tramos de adoquines, la etapa entre Lille y Arenberg (157 kilómetros) puede ser decisiva, porque algún ‘gallo’ puede verse fuera de la lucha final si no está atento a los cortes o si sufre un percance mecánico. Tres de los once tramos de pavé superan los 2 kilómetros, siendo el más largo de 2,8 kilómetros.

Perfil etapa 5 - Tour de Francia 2022 - Foto: Página oficial Tour de Francia

El jueves, la sexta etapa partirá de Binche y llegará a Longwy tras unos largos 219,9 kilómetros en terreno escarpado y con dos muros en los últimos 6 kilómetros que podrían dar para mucho si las fuerzas acompañan para un ataque explosivo podría desencadenar las hostilidades entre los favoritos.

Al día siguiente, en la séptima etapa, llega el primer final en alto de este Tour de Francia 2022. Será en La Super Planche des Belles Filles, a la que llegarán después de 176,3 kilómetros desde la salida en Tomblaine.

Dos puertos de 3.ª categoría (Col de Grosse Pierre y Col des Croix) darán paso a la subida final a La Super Planche des Belles Filles, uno de 1.ª de 7 kilómetros de ascensión con una pendiente media del 8,7 % y muchos tramos prolongados y largos por encima del 10 %, y una rampa final al 24 % para dejar sello.

El sábado será una incógnita, después de los esfuerzos previos. Es una etapa de media montaña entre Dole y Lausanne, con una excursión a Suiza que finalizará en la Cote du Stade Olympique, una subida engañosa con un tramo al 12 % y una llegada en falso llano, picando hacia arriba.

Para finalizar esta primera tanda larga de competición, el domingo llegará otra etapa de montaña a medio caballo de Suiza y Francia, con salida en Aigle y llegada en alto a Chatel les Portes du Soleil, después de tener que superar el Col de la Croix (1.ª, con 8,1 kilómetros al 7,6 %) y el largo Pas de Morgins (1.ª, de 15,4 kilómetros al 6,1 %), que enlazará con la subida final y con la segunda jornada de descanso del lunes.

Así está la clasificación general

1. VAN AERT Wout (Jumbo-Visma), 13:02:43

2. LAMPAERT Yves (Quick-Step Alpha Vinyl Team), a 0:25

3. POGAČAR Tadej (UAE Team Emirates), a 0:32

4. PEDERSEN Mads (Trek-Segafredo), a 0:36

5. VAN DER POEL Mathieu (Alpecin-Deceuninck), a 0:38

6. VINGEGAARD Jonas (Jumbo-Visma), a 0:40

7. ROGLIČ Primož (Jumbo-Visma), a 0:41

8. YATES Adam (INEOS Grenadiers), a 0:48

9. KÜNG Stefan (Groupama-FDJ), a 0:48

10. PIDCOCK Thomas (INEOS Grenadiers), a 0:49

...

22. MARTÍNEZ Daniel Felipe (INEOS Grenadiers), a 1:09

26. QUINTANA Nairo (Team Arkéa Samsic), a 1:14