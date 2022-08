🔴 EN VIVO Vuelta a España 2022 | El Balcón de Bizkaia ya lo afronta la fuga en la etapa 5: Minuto a minuto

馃お Un perfil de 饾拲饾拹饾拕饾挅饾挀饾拏 para un d铆a de ciclismo 饾拪饾拸饾拹饾拲饾挆饾拪饾拝饾拏饾拑饾拲饾拞. 馃憖 驴Est谩is ya en las cunetas?



馃憖 An awesome stage ahead today with the passionate Basque fans sure to be out in full force to support the riders over five mountain passes! #LaVuelta22 pic.twitter.com/4OU0Id2Rav