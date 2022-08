🔴 EN VIVO Vuelta a España 2022: La fuga ya empezó la subida al exigente Puerto de San Glorio | Minuto a minuto

Etapa 7鈨 Stage | 馃弫 - 145 km



馃Los equipos encargados de la persecuci贸n son @GreenEDGEteam y @TrekSegafredo

鈿★笍 The teams now in charge at the front of the bunch are



鈴憋笍 3:17" para la fuga / break's gap#LaVuelta22 pic.twitter.com/o2DDJ8hYeg