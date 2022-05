Video | Con apasionante esprint, Fernando Gaviria por poco se lleva la etapa 3

🔻 LAST KM / STAGE 3⃣



🇬🇧 The first sprint of the Giro d'Italia 2022 is pure adrenaline.



🇮🇹 Il primo sprint del Giro d'Italia 2022 è 100% adrenalina.



Powered by @ItaliaNFT_art #Giro pic.twitter.com/3OkyQ6g0C1