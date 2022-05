Giro de Italia 2022 | Fernando Gaviria, motivado para la victoria: “Todos los días son una oportunidad”

Fernando Gaviria viene luchando por volver a sumar una nueva victoria en el Giro de Italia, pero en las carreras en las que ha tenido chances para hacerlo sus rivales han conseguido ser más veloces en el esprint final. Sin embargo, el ciclista del UAE Team aún mantiene el optimismo para romper esa marca de cinco victorias que ostenta en esta carrera, cuatro en 2017 y una en 2019, en la etapa 11 entre Santarcangelo di Romagna y Reggio Emilia.

Gaviria es consciente de que lo que sucedió en las jornadas anteriores quedó en el pasado y ha dejado eso atrás, por lo que ahora solo piensa en lo que pueda suceder en la decimoprimera jornada de competencia y enfoca su concentración en este día. “Importante va a ser toda la etapa, la cual será muy complicada e interesante por lo que queramos estar lo bastante bien”, aseguró el colombiano en zona mixta para SEMANA.

Asimismo, el de La Ceja, Antioquia, quien fue criticado por sus actitudes tras las etapas en las que se vio superado por sus rivales, se siente bastante optimista para el esprint final. “Estoy contento. Al ver la etapa y que hay un poco de tiempo me genera mucho interés y vamos a dar lo mejor”, agregó.

Ahora bien, el Giro de Italia siempre da nuevas opciones de revancha y, aunque El Misil, tal y como es conocido entre el pelotón, ha dejado pasar algunas para romper esa barrera de los cinco triunfos en esta carrera, no duda que este es un nuevo día: “Todos los días los veo como una oportunidad, porque el ciclismo nos pone en el lugar donde debemos estar y esperamos estar en lo más alto posible”.

La estrategia del UAE Team

El equipo UAE tiene claro lo que deberán hacer para que Gaviria pueda luchar por la victoria y todo se basa en lo que consigan hacer en la última curva antes de enfrentarse al esprint final: “No es una curva cerrada de 90º, pero sí bastante rápida en la que se puede tomar la cabeza de carrera y después hacer una trayectoria más limpia para el esprint, así que vamos a intentar agarrar la primera posición”, explicó Maximiliano Richeze, corredor del equipo.

Consciente de las críticas que ha sufrido su compañero de equipo por su actitud tras las derrotas sufridas, Richeze no duda en apoyarlo, pues entiende lo que se siente: “Es normal. Quiere ganar y está en buena forma, pero no se le viene dando por una u otra cosa, pero esperamos que esta sea la ocasión”.

El ciclista argentino también habló sobre los problemas mecánicos que han tenido a lo largo de este Giro de Italia, pero tampoco le dio tanta importancia: “Sabemos que tenemos los mejores mecánicos y que trabajan duro para solucionar los problemas. Estamos tranquilos y vamos a ver cómo sale la etapa, pero estamos confiados y sabemos que vamos a hacer un gran resultado”, dijo para SEMANA.

Por otro lado, si bien el foco de la etapa estará puesto en el ciclista colombiano, Richeze no deja de lado el trabajo que deben hacer para que el mejor de sus corredores en la clasificación general mantenga su posición y no lo afecte el viento: “Estamos tranquilos y nos movemos bien con el viento, pero lo único es que tenemos que estar justos con Almeyda que es el hombre que tenemos en la clasificación del equipo y sabemos que es muy importante para él no perder segundos que le pueda costar el podio en el final”.

El UAE puede dar el zarpazo en Reggio Emilia con Gaviria, pero no podrán dar una sola ventaja y, además, mantenerse al 100 % concentrados en esos metros finales para que el colombiano pueda salir disparado a meta como un misil con todas sus fuerzas y pueda volver a celebrar en suelo italiano.