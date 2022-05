Las lágrimas y el estremecedor relato de Juan Pedro López, nuevo líder del Giro de Italia 2022

Este martes el Giro de Italia 2022 llegó a su sede original tras tres etapas en Hungría y lo hizo por lo grande con una jornada de alta montaña. La cuarta carrera de la Corsa Rosa se disputó entre Avola y el volcán Etna, el cual tiene aproximadamente 3.357 metros de altura y está ubicado en la costa este de Sicilia.

La etapa 4 del Giro de Italia contó con un total de 152 kilómetros, en los que estaban ubicados dos esprint intermedios antes de iniciar el ascenso final, que fue un premio de montaña de primera categoría.

Al final, el ganador del día fue Lennard Kämna (Bora) que mostró todas sus cualidades para el ascenso y se quedó con la etapa, la cual le arrebató a Juan Pedro López (Trek), quien se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general del Giro de Italia 2022.

“Este es uno de los momentos más felices de mi vida. Disfruto el momento de hoy, mañana el tiempo que la lleve y los kilómetros que la lleve”, expresó en su arribo a meta a los medios de comunicación, entre los que se encontraba SEMANA en la Ruta.

“Me lo han dicho en el coche, cuando he llegado aquí no me lo creía en ningún momento. He llegado aquí a la tienda y me han dicho que tenía maglia rosa”, agregó.

Además, dijo que se ha “emocionado muchísimo y a disfrutarlo”. Con la voz entrecortada, le dedicó la maglia rosa a una persona muy especial para él: “Me ha pasado un momento difícil porque el hijo de un amigo está en el cielo y lo pase mal. Va por él, por mi familia y por todo”.

Pese a vestirse de rosa, comprende que aún restan muchos kilómetros por recorrer y por eso espera terminar trabajando por los objetivos de su equipo. “Venimos a hacer la clasificación general con (Giulio) Ciccone, si me piden que trabaje para él no tendré ningún problema”.

“Disfrutar el momento cada día y cada kilómetro con el maglio”, finalizó el nuevo líder de la clasificación general del Giro de Italia 2022.

Este miércoles se llevará a cabo la quinta fracción de la Corsa Rosa entre las localidades de Catania y Messina. La jornada contará con un trayecto de 174 kilómetros y tendrá en la mitad de la jornada un premio de montaña de segunda categoría.

Clasificación etapa 4

1 . KÄMNA Lennard (BORA) 4:32:112

2 . LÓPEZ Juan Pedro (Trek) “”

3. TAARAMÄE Rein (Intermarché) 00:34″

4. MONIQUET Sylvain (Lotto Soudal) 2:12″

5. VANSEVENANT Mauri (Quick-Step) 2:12″

Clasificación general

1. LÓPEZ Juan Pedro (Trek) 14:17:07

2. KÄMNA Lennard (BORA) 00:39″

3. TAARAMÄE Rein (Intermarché) 0:58″

4. YATES Simon (Team BikeExchange - Jayco) 1:42″

5. VANSEVENANT Mauri (Quick-Step) 1:47″

6. KELDERMAN Wilco (BORA) 1:55″

7. BILBAO Pello (Bahrain - Victorious) 2:00″

8. ALMEIDA João (UAE Team Emirates) 2:00″

9. PORTE Richie (Ineos) 2:04″

10. BARDET Romain (DSM) 2:06″

15. BUITRAGO Santiago (Bahrain - Victorious) 2.18″

22. Iván Ramiro Sosa (Movistar) 3:05″