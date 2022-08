“No estoy pasando por un buen momento”: Santiago Buitrago sobre su falta de protagonismo

El ciclista del Bahrain aún no logra meterse en la pelea por la victoria de etapa y lamenta no poder estar en la lucha por los puestos de privilegio en la general

Los ciclistas colombianos no la vienen pasando bien en la Vuelta a España 2022. Desafortunadamente, ninguno ha conseguido ser protagonista en las primeras ocho etapas que se han llevado a cabo y, de momento, la lucha por estar en los primeros puestos de la clasificación general ha sido bastante esquiva para todos.

Sin embargo, esto no solo se ha visto reflejado en los escarabajos colombianos, pues gran parte del pelotón siente que el nivel es alto y son pocos los que han podido aguantar el ritmo del corredor que es dueño absoluto del maillot rojo, el belga Remco Evenepoel del Quick-Step Alpha Vinyl Team. El joven de 22 años es quien ha mostrado más consistencia a lo largo de la primera semana de competencia y no parece haber quién pueda hacerle frente. Ni siquiera Primoz Roglic (Jumbo Visma), ciclista que tuvo un inicio arrollador junto a su equipo, pero que con la llegada de la alta montaña fue dando signos de debilidad.

En cuanto a lo sucedido en la etapa 8 de la Vuelta a España, la cual ganó el ciclista australiano Jay Vine (Alpecin–Deceuninck) con una impresionante demostración de fortaleza en el ascenso al Colláu Fancuaya, el ciclista colombiano del Bahrain Victorious Santiago Buitrago, dejó claro que no está en el nivel como para estar en la parte de adelante, a pesar de sentirse mejor que en otros días.

“La verdad fue una etapa bastante complicada, pero nos acompañó el buen clima y me encontré mejor que en otros días. Sin embargo, no estoy pasando por un buen momento, pero tratamos de disfrutar”, dijo para los micrófonos de SEMANA en La Ruta. Y agregó sobre lo hecho por su compañero Mikel Landa a lo largo de los 153 kilómetros de recorrido: “Una pena que se nos escape la etapa, pero estamos demostrando que queremos intentar el triunfo de etapa y, tarde o temprano va a llegar”.

El ciclista español fue uno de los protagonistas al estar metido en la fuga junto a un grupo amplio de corredores, quienes al final terminaron sucumbiendo ante el ataque que hizo Vine en el último puerto de montaña en donde terminó la etapa 8. Ante esta situación, Buitrago ratificó su optimismo en que el equipo está conectado y con la mente puesta en seguir peleando por coronar la línea de meta en la primera posición: “Estamos buscando la victoria de etapa entre todos y eso es bonito”, dijo el ciclista colombiano.

Finalizada la jornada 8, Buitrago ahora se mentaliza en el próximo reto que tendrán. La etapa 9 volverá a poner a prueba las piernas de los favoritos, pues tendrán otro día de alta montaña. Serán 171 kilómetros de recorrido, entre Villaviciosa y Les Praeres, en los que tendrán que atravesar cinco puertos de montaña, incluyendo el de llegada: “Es una etapa complicada antes del día de descanso, entonces creo que todos irán a full. Además, será importante para fuga por lo que solo nos queda recuperarnos bien”, analizó el colombiano.

La fuga es la que ha dado el show en las últimas etapas y la jornada previa al día de descanso no será la excepción, por lo que Buitrago la ve como una nueva oportunidad para intentar sentirse mejor y, por qué no, estar ahí: “Aquí se intenta y a veces la coges o no, pero hay que insistir. Quedan varias etapas, pero seguro que sí vamos a intentar estar metidos en la fuga”.

Solo queda esperar el estado físico en el que pueda llegar Buitrago a esta etapa, luego del esfuerzo realizado en la llegada al Colláu Fancuaya, y ver si puede comenzar a sentirse mejor de cara a la segunda semana de competencia y apoyar a su equipo en el objetivo de conseguir esa victoria tan anhelada.