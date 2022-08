“No hay que buscar tantas huevo...”: El palo de Rigo Urán a los que se excusan en un mal momento

Rigoberto Urán (EF Education–EasyPost) es un ciclista que dice las cosas de frente y sin ningún filtro. Cuando habla, todos lo escuchan porque saben que no se guardará nada, será sincero y responderá a las preguntas sin ningún tipo de rodeos, algo que le ha permitido, además de su gran talento sobre la bicicleta, convertirse en uno de los mayores protagonistas en cada competencia de las que hace parte. La Vuelta a España no es la excepción.

El ciclista colombiano, quien viene dando todo de sí mismo para estar metido en la pelea por la general, no ha podido seguir el ritmo de quienes están más fuertes y es consciente de eso: “A mí me encanta hablar mierda, ustedes me conocen, pero a la hora de hablar con la verdad son las fuerzas que hay, los números son buenos, ayer tenía buenas piernas, pero si te digo que ayer (etapa 8) subimos a más de 6,5 vatios kilo y perdí minuto y medio, pero por más que quiera, no me da”, aseguró en redes sociales.

Ahora bien, aunque Rigo ha perdido tiempo frente a los que están en lo más alto de la general etapa tras etapa, no deja de ser optimista en cuanto a buscar meterse en alguna de las fugas de esta Vuelta a España. Aún falta mucho trecho por delante de cara a la llegada a Madrid, por lo que sabe que en cualquier momento se le podría presentar una oportunidad, por lo que la clave es seguir concentrado.

“Hay muchas oportunidades de estar en la fuga. Aquí lo más importante es tener siempre las opciones de tener una mente abierta y pensar que todo puede mejorar. De las cosas más importantes, es que uno pueda irse en una buena fuga, que te dejen ir, que te encuentres bien, que saques tiempo y hagas una buena crono”, agregó el pedalista antioqueño.

Por otro lado, el Toro de Urrao no se excusa en nada fuera de lo deportivo en cuanto a esa ventaja que los corredores de la parte de arriba de la general y los ganadores de etapa le han sacado en la línea de meta durante las diferentes etapas que se han llevado a cabo en la primera semana de competencia.

Ante esta situación, el del EF Education–EasyPost también aprovechó para enviarles un mensaje a quienes intentan buscar una respuesta al mal momento por el que pasan: “Las etapas no van como uno espera, pero no hay que buscar tantas huevonadas porque mucha gente empieza: es que porque hizo calor, hizo frío, que porque me deshidraté, ¡pero es porque los otros están mejor y tienen mejor condición!”, dijo Rigo.

El ciclista colombiano quisiera poder estar metido mucho más en la pelea, pero el nivel en la Vuelta a España es bastante alto. De todas formas, sabe en qué estado físico se encuentra y, aunque estando en mejores condiciones podría estar entre los favoritos, “en este momento me encuentro bien, pero los otros están mejor que yo”, concluyó.

De momento, Rigo marcha en la casilla 18 de la clasificación general, a 5′08″ del líder, el belga Remco Evenepoel del Quick-Step Alpha Vinyl Team, quien en esta primera semana se ha convertido en el rival a vencer por el nivel. Ha mostrado en estas últimas etapas en las que ha podido responder a los ataques de sus rivales sin mucha dificultad.