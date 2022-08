“No me jodas”: Alejandro Valverde desata su furia con la organización de la Vuelta a España 2022

La última oportunidad de ver a Alejandro Valverde en la élite del ciclismo mundial parece no haber empezado como se esperaba y para el corredor español tampoco es la manera en la que hubiera deseado que se diera, producto de las primeras tres etapas que se llevaron a cabo en los Países Bajos y que generaron al término de la tercera un malestar más que sentido del corredor del Movistar Team, el cual no dudó en dejar un recado a la organización de la ronda ibérica.

Al parecer, el recorrido del día tres, que estuvo marcado por 193,2 km, no fue del gusto del líder del equipo español; por el contrario, generó su molestia al llegar a meta y de esta manera lo expresó ante los medios de comunicación: “Prefiero darme una ducha antes que hablar del recorrido de hoy”, inició.

Alejandro Valverde (@alejanvalverde) se muestra muy crítico con el recorrido tras las tres primeras etapas en Países Bajos #VueltaRTVE21A #LaVuelta22



"No puede ser este tipo de circuitos. Hemos pasado como siete veces por el mismo pueblo" https://t.co/M7A44KCLsu pic.twitter.com/Z9PbN0sbgm — Teledeporte (@teledeporte) August 21, 2022

Intentando guardar la compostura para no declarar algo que fuera perjudicial en su contra, aseguró: “El trazado, no me jodas. Si digo lo que pienso… Prefiero no hablar porque me voy a calentar. Menos mal que controlamos increíblemente bien la bicicleta”.

Para complementar, sí concluyó con un desconcierto total, ya que demostró que no entendía la razón para un recorrido de tales características: “Parece que hemos pasado siete veces por el mismo pueblo, no puede ser, ¡vaya circuito!, no había más pueblos para pasar”.

Este no fue el único comentario en contra de la organización; al igual que Valverde, Joxean Fernández ‘Matxín’, director general del UAE Team Emirates y al cual pertenece el colombiano Juan Sebastián Molano, también expresó que haber iniciado la edición 77 de La Vuelta había sido una mala decisión.

El martes se retomará la competición en el País Vasco, con una etapa de 152,5 km de recorrido desde Vitoria hasta Laguardia y un perfil de etapa que comienza a complicarse, con dos altos de montaña, el último de ellos el Puerto de Herrera, de 3.ª categoría y cuya cima estará situada a 14,5 km de la meta.

Homenajes a Valverde

Para esta edición de la ronda española, la número 77, el Movistar Team decidió hacerle un homenaje al ciclista de 42 años de edad con un cambio de equipación, que nunca se había hecho.

“Movistar Team dedica su maillot de La Vuelta 2022 a Alejandro Valverde. La escuadra ‘telefónica’ pasa por primera vez al blanco en su equipación y cambia las rayas de su característico diseño por los éxitos del campeonísimo murciano, cuya firma lucirá a la espalda de los ocho corredores”, informó el equipo español en un comunicado oficial.

La Vuelta a España 2022 será la última gran carrera en la que compita Alejandro Valverde. - Foto: Photo Gomez Sport

Esta nueva indumentaria es la oficial del Movistar Team durante toda La Vuelta, despedida y homenaje en las carreteras españolas al ciclista más polivalente y uno de los más carismáticos que ha conocido” el deporte de las bielas.

Pero los homenajes no terminan ahí, pues decidieron modificar los colores de sus bicicletas para que combinen con el nuevo maillot. Cambiando un poco el diseño, en esta Canyon Aeroroad predomina el blanco y se nota la diferencia con la que Valverde usó en competiciones anteriores, que reflejaban sus victorias a lo largo de su carrera deportiva.

🚲🆕👊 Las @Canyon_Spain que @alejanvalverde lucirá durante #LaVuelta22 irán a juego con el espectacular nuevo maillot de Movistar Team en @lavuelta 👌



Aquí podéis disfrutarlas en detalle 🤤#MyCanyon | @canyon_bikes pic.twitter.com/DMe6D0F9d3 — Movistar Team (@Movistar_Team) August 18, 2022

Precisamente, este sábado, antes del inicio de la etapa 2, la cuenta oficial de Twitter de la Vuelta a España 2022 destacó la bicicleta que usa Alejandro Valverde, la cual estrenó porque el jueves en la etapa 1 afrontó la crono por equipos con otro caballito de acero, con especificaciones para este tipo de pruebas.

Esa bicicleta, de marca alemana, tiene un valor aproximado de nueve mil euros, que son cerca de 40 millones de pesos colombianos. El costo puede variar dependiendo de los elementos que tenga como el cuadro, el grupo, el manillar y las llantas.