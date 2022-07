“Qué hijue... miedo me van a tener”: Urán habla de persecución que le montaron los favoritos en el Tour de Francia

Una nueva jornada del Tour de Francia 2022 se disputó este domingo 10 de julio en tierras galas. La novena fracción puso nuevamente a prueba a los corredores con varios premios de montaña, entre los que se destacaron dos de primera categoría que se situaban en la parte final del recorrido de 192,9 km.

Lo que parecía un día beneficioso para los colombianos, terminó en una verdadera pesadilla para dos de ellos: Daniel Felipe Martínez, quien perdió una suma importante de minutos de cara a la clasificación general, y Rigoberto Urán, quien emocionó al país con una fuga extensa, pero que no logró capitalizar debido a la falta de fuerzas con las que quedó en el exigente remate.

Tras lograr llegar a la meta con diferencias negativas sobre los catalogados favoritos, el pedalista colombiano habló con SEMANA en la Ruta y el enviado especial Mateo Alfonso Rey, quien recuperó las impresiones del corredor cafetero tras un día que tuvo varios matices.

Rigoberto Urán fue osado en la etapa 9 del Tour de Francia 2022 - Foto: AFP

Sobre las responsabilidades encima de la bicicleta, no solo para él, sino para responder al equipo que lo acompaña, dijo: “Todo el mundo trabaja, da lo mejor. Desde los masajistas, mecánicos y nosotros correspondemos a ese gran trabajo”.

“Uno acá está es trabajando, siempre dando lo mejor. Aunque se llegue tarde a la meta no importa, lo importante es probar”, complementó refiriéndose al ataque que intentó hacer en la etapa 9.

De manera jocosa tras sufrir en los kilómetros finales, dijo: “Hoy lo intentamos y juepu... casi que no llego”

A su vez, trató de encontrar las razones por las que no sintió que estuvo en el mejor estado de forma durante un recorrido que podría haberlo ayudado para marcar diferencias: “Muy duro, trabajamos mucho. Pensé que iba a estar mejor, pero la caída de ayer siempre fue complicada, el codo, la espalda, por más que uno le meta moral, siempre duele un poco”

Tras ser protagonista en la fuga del día @UranRigoberto🇨🇴 cede del grupo de favoritos. #TDF2022 pic.twitter.com/afNHK5PHHe — Tour de France COL (@letour_col) July 10, 2022

Siguiendo con el análisis, no bajó los brazos y aseguró que seguirá en pie de lucha por la carrera: “Trabajamos, hicimos todo lo posible por estar ahí. Yo siempre he dicho que la carretera te pone donde tiene que estar y lo importante es seguir intentándolo”.

“Quedan dos semanas todavía, muy fuertes. Aquí en el Tour todo es importante, se respeta el trabajo de todas las personas, vamos a seguir luchando”, añadió.

Sobre la persecución generada por el grupo de favoritos y el trabajo en conjunto que tuvo que realizar el UAE Team Emirates, equipo el líder de la carrera, Tadec Pogacar para no perder la punta con el colombiano, expresó: “Cuál miedo huev..., qué miedo me van a tener estos malp... de 20 años a un man de 35. Qué hijue... miedo me van a tener”.

“A mí qué me van a perseguir, ni la policía me persigue en Colombia”, finalizó.

Clasificación general

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) - 33:43:44

2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) - 0:39

3. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) - 1:17

4. Adam Yates (INEOS Grenadiers) - 1:25

5. David Gaudu (Groupama - FDJ) - 1:38

...

10. Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic) - 2:13

22. Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost) - 9:41

30. Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) - 17:12

Clasificación de etapa

1. Bob Jungels (AG2R Citroën Team) - 4:46:39

2. Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers) - 0:22

3. Carlos Verona (Movistar Team) - 0:26

4. Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) - 0:40

5. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) - 0:40

...

10. Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic) - 0:52

34. Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost) - 7:06

70. Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) - 16:02