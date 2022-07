Rigo Urán, optimista con ser protagonista del Tour de Francia 2022: “Claro que hay piernas”

El Tour de Francia 2022 avanza y, aunque dos de los tres colombianos se han descolgado de la pelea por la general, aún se mantiene el optimismo de poder ser protagonistas en alguna de las etapas que quedan y poner a Colombia a celebrar una vez más en suelo francés.

Nairo Quintana (Arkéa Samsic) es el único de los escarabajos colombianos que se mantienen entre los mejores del top 10. Mientras tanto, Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) y Rigoberto Urán (EF Education - EasyPost) ya han dejado atrás toda opción de hacer una buena carrera, en cuanto tiene que ver a la clasificación general. Sin embargo, aún tienen otros objetivos en mente y, lo más importante, piernas.

Así lo dejó saber el mismo Rigo. Si bien el corredor cafetero viene cediendo más tiempo frente a los que están en la pelea por el maillot amarillo, en este punto de la carrera no se ha dado por vencido: “Claro que hay piernas. Si no hubiera piernas no hace nada ni siquiera atrás en el grupeto”, aseguró para SEMANA en La Ruta.

Agregó: “En la etapa 13 hicimos 200 kilómetros a 40 grados. Hay que tener piernas. Ya que le duelan a uno es diferente, pero hoy es un día importante. Se puede intentar ir en la fuga y ya veremos qué pasa”.

Por otro lado, en cuanto tiene que ver a las condiciones climáticas a las que han tenido que enfrentarse, el Toro de Urrao no negó que el calor está pegando bastante fuerte, por lo que han tenido que recurrir a ciertas estrategias para poder controlarlo: “Hielo parejo. Que a uno no le falte eso ni tampoco la buena hidratación”, comentó el ciclista colombiano.

La etapa 14 de la edición 109 de la Grande Boucle será un duro reto para el pelotón, precisamente, por las altas temperaturas, las cuales generarán un gran desgaste en los ciclistas. Además, el tramo final será el que más canas les saque, pues deberán enfrentarse a un duro puerto de montaña, el cual los llevará a la línea de meta.

Cabe resaltar que antes del aeródromo de Mende-Brenoux, donde está instalada tradicionalmente la línea de meta, los corredores deberán escalar la Croix-Neuve, llamada subida Laurent Jalabert. La ascensión final, corta pero empinada (3 kilómetros al 10,2 %), lleva a los últimos 1.500 metros, en ligero descenso después al llano de la pista.

En las dos últimas llegadas del Tour, el español Ómar Fraile se impuso en 2018. Tres años antes, Romain Bardet y Thibaut Pinot se neutralizaron beneficiando al británico Steve Cummings. Asimismp, este es un destino que tiene historia reciente, ya que Mende ha albergado seis finales de etapa desde 1995.

Tour de Francia 2022: así queda la clasificación general tras la etapa 13

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) - 50:47:34

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) - 2:22

3. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) - 2:26

4. Romain Bardet (Team DSM) - 2:35

5. Adam Yates (INEOS Grenadiers) - 3:44

6. Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic) - 3:58

7 .David Gaudu (Groupama - FDJ) - 4:07

8. Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers) - 7:39

9. Enric Mas (Movistar Team) - 9:32

10. Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe) - 10:06

...

40. Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost) - 1:10:26

53. Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) - 1:24:22