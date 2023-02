‘Supermán’ López ganó con el Team Medellín la contrarreloj por equipos en Rionegro y es el primer líder

Desde que firmó con el Team Medellín, Miguel Ángel López solo sabe de victorias. Ha triunfado en la Clásica de Villeta, Vuelta a San Juan, contrarreloj individual Nacional y, en esta nueva oportunidad, en la contrarreloj por equipos, en Rionegro.

El equipo de la capital antioqueña recorrió los ocho kilómetros de la prueba en un tiempo de 9:53, 10 segundos más rápido que el Orgullo Paisa, que fue segundo. Los dirigidos por José Julián Velásquez ratifican su gran momento deportivo y Miguel Ángel López, que pasó primero, se vistió de líder.

“Los muchachos han hecho un magnífico trabajo hoy, nos hemos sabido coordinar todo el día, porque eso es lo más importante, en un esfuerzo como el de hoy hicimos buen tiempo”, expresó Miguel Ángel López, ciclista del Team Medellín EPM.

Este martes, 22 de febrero, se cumplirá la segunda etapa entre Rionegro y Doradal sobre 131 kilómetros. - Foto: ADN Cycling

Este miércoles, 22 de febrero, se cumplirá la segunda etapa entre Rionegro y Doradal, sobre 131 kilómetros.

La XVIII Clásica Ciclística ciudad Santiago de Arma, Rionegro, va hasta el 24 de febrero por las vías del oriente antioqueño y el Magdalena Medio.

En la categoría élite y sub-23 hay ciclistas de EPM-GO RIGO GO, GW Shimano Sidermec, Team Medellín-EPM, Orgullo Paisa, Team Sistecrédito, Avinal El Carmen de Viboral y Corporación Plateado, Petrolike, equipo mexicano y una escuadra mixta de la Liga del Sucre, Alcatraz.

En femenino, están el Team Sistecrédito, el Enecay CM Team, Avinal El Carmen de Viboral y Mujeres Antioquia Orgullo Paisa.

Miguel Ángel López, con el trofeo de campeón. - Foto: Getty Images

Etapas restantes

Etapa 2- Febrero 22

Rionegro – Doradal

Hora de salida: 8:45 a. m

Lugar de salida: Estadio Alberto Grisales (Rionegro).

Lugar de llegada: Parador Nebraska (Doradal)

Orden de Salida:

Elite – Sub-23

Juveniles

Damas (única)

Distancia: 131 km.

Etapa 3 - Febrero 23

Doradal – Rionegro

Élite – Sub-23

Hora de salida: 8:45 a. m.

Lugar de salida: Parador Nebraska (Doradal).

Lugar de llegada: Unidad Deportiva de Rionegro

Distancia: 131 km.

Miguel Ángel López y su equipo se imponen en la clásica a Rionegro - Foto: ADN Cycling

Etapa 4 - Febrero 24

Circuito Urbano Transversal 1 (8,7 km. por vuelta)

Hora de salida: 9:00 a. m.

Lugar de salida: Barrio el Porvenir, sector Las Transversales.

Lugar de llegada: Barrio el Porvenir, sector Las Transversales.

Orden de Salida:

8 vueltas. 69,6 km.

Damas Única. 8 vueltas. 69,6 km.

Elite -Sub-23. 12 vueltas. 104,4 km.

Hace un par de semanas Colombia, y más específicamente la ciudad de Bucaramanga, recibió los Nacionales de Ruta. Allí, exponentes como Nairo Quintana, Miguel Ángel y Daniel Martínez estuvieron compitiendo, pero quien demostró estar en mejor estado de forma fue Esteban Chaves, que se llevó la prueba élite y se adjudicó la camiseta blanca como el mejor del país. Rigoberto Urán y Egan Bernal estuvieron ausentes por problemas físicos.

Aunque el paisa no estuvo en las carreras, en días previos a la competencia sí se hizo notar al hablar con un importante medio de Medellín, y hacer ‘picante’ crítica sobre el nivel del ciclismo colombiano en la actualidad: “No hay nada, no hay un hijueputa ciclista bueno, no sé qué es lo que pasa en Europa, el ciclismo está muy fuerte... los últimos eran Sergio Higuita, Daniel Martínez, Santiago Buitrago…”, analizó el corredor del EF Education EasyPost.

Miguel Ángel López fue consultado por el diario AS sobre este pensar de su colega y de manera contundente dijo: “Yo digo que sí hay ciclistas. Hay 200 corredores sub-23. No sé si vayamos a ver algún otro en el top 10 o ganando un Tour de Francia, pero no hay que perder la fe. Para eso hay ciclismo en Colombia y hay que apoyar las escuelas de formación y trabajar para que salgan nuevos campeones”.