Vuelta a España 2022 | Clasificación general tras la etapa 2; Miguel Ángel López, el mejor colombiano

⏪💥 Así ha sido la batalla por el maillot de lunares.



💙 ¡🇳🇱@JuliusJelmer será el nuevo líder!



💥 This was the battle for the mountain jersey.



💙 ¡🇳🇱 Julius van den Berg will be the new leader!@loterias_es #LaVuelta22 pic.twitter.com/X6LMPYrkbv