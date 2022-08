Vuelta a España 2022 | Rigoberto Urán reveló que pone “puro perreo” en el bus; Karol G y J Balvin en la playlist

Rigoberto Urán es uno de los siete colombianos que actualmente se encuentran en la Vuelta a España 2022, siendo también ese referente dentro del equipo EF Education-EasyPost. Después de las primeras tres etapas en Países Bajos y el día de descanso, este martes el ciclista antioqueño volvió a la competencia.

Este martes se corrió la etapa 4 en la Vuelta, primera en territorio español entre Vitoria-Gasteiz y Laguardia con 152,5 kilómetros de recorrido y características de media montaña. El deportista de Urrao arribó a meta en el puesto 28, a 7 segundos del ganador Primoz Roglic (Jumbo-Visma), quien se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general.

Antes de tomar la partida en esta nueva jornada, Rigo tuvo una interesante conversación en sus redes sociales y reveló qué música le gusta poner en el bus antes de salir a carrera. “Aquí todos ponen un poquito, porque hay malparidos que no les gusta la música de uno”, expresó en la cuenta oficial de Go Rigo Go, junto al medio Just Cycling Channel.

Como solución, en el equipo estadounidense se turnan para ponerlas canciones: “Entonces nos alternamos, cada uno pone 10 canciones y de a poquito cada uno va poniendo ahí”.

Al ser cercano a la capital de Antioquia, que también es considerada como la capital del reguetón, el pedalista de 35 años expresó que pone “puro perreo activo” y destacó que Medellín tiene “una calidad muy grande” en ese género musical.

“Yo los pongo a tirar desde el Ferxxo (Feid), le pones ahí la vuelta con el Ferxxo, Karol G, Blessed, Ryan Castro... Ya otros niveles como Balvin, Maluma”.

Para Rigoberto Urán es “una chimba todo eso” y que se “escucha de todo” en el bus del EF Education-EasyPost. “Ya después se escucha, cuando los ponía hace 10 años, vallenatico de vez en cuanto, que no falte el patrón Carlos Vives ahí”.

“La música es de las mejores relajaciones que hay, se distrae uno un poquito de la presión que mantenemos acá. Pero la presión es buena”, finalizó el experimentado corredor.

La broma de Rigo a SEMANA

Previo al inicio de la etapa 4, Semana en la Ruta tuvo la oportunidad de conversar con uno de los famosos escarabajos. “Otra vez este hijueputa. Entreviste a las muchachas que se volaron del trabajo”, expresó Rigoberto Urán bromeando con el enviado especial, Sebastián Clavijo.

Al fondo se alcanzó a escuchar por parte de la aficionada: “No, volada no, pedí permiso”, en respuesta a lo que había dicho Rigo.

Al mejor estilo del pedalista antioqueño, la entrevista siguió con una pregunta diferente que tuvo una mejor respuesta. “¿Cuántas fotos le ha tocado tomarse en lo que va de la Vuelta?”, a la interrogante del periodista de Semana en la ruta.

“Llevo mil ciento veintidós”, respondió sin titubeos el toro de Urrao. Y, señalando el manillar de la bicicleta, bromeando, dijo: “Aquí están, aquí las llevo contadas. Mírelas acá, mire pues, marica...”.

Y pensando en el final de la Vuelta a España 2022, que será el domingo 11 de septiembre, Rigoberto Urán indicó que normalmente termina “esto con 18 mil o 19 mil fotos”.

Sobre el apoyo que reciben los pedalistas cafeteros, expresó que es “muy bacano, una belleza, muy bonito” contar con ese aliento fuera del país. “Se le agradece siempre, vivimos muy contentos con ese seguimiento que nos hacen a todos los colombianos, no solamente a mí”.

Conozca aquí la clasificación general de la Vuelta a España 2022 y la ubicación de los ciclistas colombianos.