CINE Ciro Guerra en las grandes ligas

Luego de lanzar la serie Frontera Verde en Netflix, el cineasta colombiano Ciro Guerra sigue cosechando éxitos en el mundo del séptimo arte. Esta vez lo hizo por su película Waiting for the Barbarians (Esperando a los bárbaros), su primer proyecto tipo Hollywood, basado en una novela del nobel J. M. Coetzee, que estrenó la semana pasada en el Festival de Venecia. Allí, Ciro posó con algunos de los actores que hacen parte de la cinta, y con los que trabajó por primera vez, como Johnny Depp, Mark Rylance y Olga Segura. No ganó el León de Oro, premio que se llevó Todd Phillips por Joker. No obstante, la crítica elogió el trabajo del colombiano, quien dijo que su filme “es una alegoría del poder y de lo difícil que es abandonarlo”. HOLLYWOOD ¡Se confesó Brad Pitt!

Luego de que Angelina Jolie habló sobre lo difícil que ha sido su separación de Brad Pitt, el actor decidió sincerarse con una reveladora entrevista a The New York Times. Allí cuenta que estar en medio de los reflectores lo llevó a aislarse y a entregarse al licor, y confiesa que el alcoholismo causó el rompimiento de su matrimonio. También dijo que encontró la salvación en Alcohólicos Anónimos: “Estaban todos estos hombres sentados para compartir, abrirse y ser honestos de maneras que yo nunca había oído. Era un espacio seguro donde no nos estábamos juzgando y, por ello, no te juzgabas tanto a ti mismo”. El actor afirma que hoy las cosas son muy distintas, pues ya no le importa lo que digan los demás. FARÁNDULA El llanto de Kim Kardashian

La nueva temporada de Keeping Up With The Kardashians, el reality de televisión con el que las ahora famosas influencers y empresarias se dieron a conocer en 2007, comenzó con una noticia que sorprendió a muchos fanáticos. Kim Kardashian, la más conocida de las hermanas y la primera que saltó a la fama, dio positivo en un test de anticuerpos de lupus, una enfermedad en la que el propio sistema autoinmune ataca las células y los tejidos por error. Eso no necesariamente significa que sufra la enfermedad, pues hay personas que tienen los anticuerpos y nunca la desarrollan. Pero la imagen de ella llorando desconsolada en la sala de una clínica le ha dado la vuelta al mundo. POLÉMICA El hermano de Weinstein lo sabía todo

Un libro escrito por Jodi Kantor y Megan Twohey, las periodistas que destaparon las denuncias de abuso y acoso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein, promete levantar mucha polémica en Hollywood. Se trata de She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement, que ya salió a la venta en Estados Unidos. Tiene una noticia hasta ahora desconocida: Bob Weinstein, el hermano y socio del productor en su compañía The Weinstein Company, sabía de los comportamientos reprochables de Harvey. Lo prueba una carta escrita dos años antes de que se conocieron las acusaciones. En ella, Bob le dice a su hermano cosas como “con tu mala conducta has avergonzado a la familia y a la compañía” o “si crees que no hay nada de malo en tu comportamiento, entonces cuéntale lo que le hiciste a tu esposa”. DEPORTES Una nueva esperanza para Schumacher

Nadie conoce a ciencia cierta el verdadero estado de salud del ídolo de la Fórmula 1 Michael Schumacher. Desde que se accidentó cuando practicaba esquí en Francia, en diciembre de 2013, solo se ha sabido que estuvo un tiempo en estado de coma y que quedó sin poder caminar ni mover los pies. La prensa deportiva ha publicado notas que hablan de la supuesta mejoría del alemán, pero ninguna provino de la fuente oficial: su familia. Esta vez, sin embargo, uno de los periodistas investigativos más importantes de Francia publicó que el siete veces campeón de Fórmula 1 está recibiendo un tratamiento experimental de células madre en el hospital Georges-Pompidou de París, uno de los más importantes del mundo. Allí lo estaría tratando el doctor Philippe Menasché, un cirujano que ha logrado resultados pioneros en el tratamiento de enfermedades cardiacas con este tipo de células. Desde que salió la noticia, muchos fanáticos esperanzados del automovilista creen que las buenas noticias llegarán pronto. ARTE Una invitada de lujo a ARTBO