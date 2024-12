Las empresas familiares juegan un papel importante en la economía. Pero los dueños o líderes de estas enfrentan el desafío de lidiar con conflictos que afectan tanto el negocio como las relaciones personales. Algunos tienen constantes problemas de comunicación con sus familiares y no saben cómo exponer sus ideas o dar retroalimentación. En ocasiones los integrantes de la familia ven las situaciones desde perspectivas diferentes o tienen distintas expectativas y surgen conflictos de interés que les dificultan llegar a acuerdos. Otros no aprueban el estilo de liderazgo de sus familiares y, cuando manifiestan su desacuerdo, las discusiones se vuelven personales. También se da el caso de un familiar que no trabaja o su desempeño es malo, pero no es fácil despedirlo porque se trata de un ser querido.

Estos son algunos aspectos que pueden contribuir a un buen funcionamiento de los negocios y un sano mantenimiento de las relaciones familiares.

1. Reglas, roles y límites claros

La familia es un sistema compuesto por partes, de la misma forma que la empresa. Cuando no hay claridad de los roles y las responsabilidades de cada persona se producen los malos entendidos.

Por eso, en una empresa familiar se debe definir y hablar con honestidad sobre cuál es el rol de cada persona en el negocio, cuáles son sus tareas y responsabilidades, y poner límites sobre en qué áreas tiene autonomía para decidir, en cuáles debe consultar y, especialmente, en cuáles no debe intervenir. Todo esto debe quedar por escrito para minimizar posibles conflictos y para que sirva de insumo en las evaluaciones de desempeño. Sí, una empresa familiar también debe realizar evaluación de desempeño formal.