Recibo estos documentos, repito, en nombre de lo sagrado de todas las víctimas. Y déjeme decírselo de corazón desde mi tarea y la de los comisionados: lo sagrado no son las instituciones, ninguna; tampoco El Vaticano, donde está el papa Francisco; tampoco el Ejército ni la grandeza militar del military mighty, del Pentágono de los Estados Unidos; ni lo sagrado son las grandes empresas como Ecopetrol. Lo sagrado, como lo acaba de decir el soldado Diego, es el ser humano. Y la gran manifestación de lo sagrado, el gran desafío de nosotros y de ustedes, está cuando ese ser humano ha sido destruido por nosotros mismos en el ser humano victimizado, desde cualquier parte. Esta es la causa grande, de todos los grandes ejércitos del mundo.

Y hoy, que ustedes nos entregan un libro sobre las transformaciones positivas institucionales, los invito, simplemente como ciudadano colombiano, a seguir el ejemplo del papa Francisco y del cardenal Rubén Salazar, cuando ante el abuso de niños por centenares de sacerdotes dijeron “no son manzanas podridas; es una enfermedad del cuerpo de la Iglesia”. A partir de ese momento se cambió el comportamiento de la Iglesia: no se defendió más a los sacerdotes perpetradores cambiándolos de lugar u ocultándolos; se defendió a las víctimas, a los niños, y a los perpetradores la misma Iglesia los entregó no a la justicia eclesial del derecho canónico, sino a la justicia civil y a la cárcel civil. Porque lo sagrado no es la institución –por eso digo que no es El Vaticano–; lo sagrado son las personas. Y en la victimización que destruye la dignidad de una persona se vulnera directamente a Dios.

La protección de la legitimidad de mi institución por encima de las víctimas nos confunde. De cualquier institución. Una institución no es divina, un ser humano sí, y más cuando es victimizado. Y no podemos decir que la institución es buena y que corporativamente no puede ser juzgada porque su doctrina y sus normas son buenas. El papa lo dijo en la Iglesia: “tenemos en la Iglesia reglas perfectas, el código moral de Jesucristo, pero hemos fallado como institución, no son manzanas podridas”.