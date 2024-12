En resumidas cuentas, Ghosn estaba acorralado. Los japoneses querían evitar que escapara del país o destruyera la evidencia en su contra. Lo acusan de haber ocultado, entre 2011 y 2015, 37,7 millones de euros. El doble de sus ingresos declarados. C on estas precauciones, parecía imposible que lo hiciera. Pero la historia dio un giro el 29 de diciembre, cuando Ghosn encontró la forma de evadir los cercos y fugarse. Aún hay cabos sueltos sobre cómo lo logró y quién lo ayudó, pero el 30 de diciembre apareció junto a su esposa en Beirut, donde tiene otra de sus estrafalarias residencias.

El baúl de la huída de Carlos Ghosn

Las teorías más sólidas apuntan a que el legendario ejecutivo huyó escondido en un baúl de los usados para transportar equipo musical . Investigaciones de The Wall Street Journal aseguran que el plan de escape le costó millones de dólares y contó con la ayuda de un equipo de expertos internacionales. Según el diario, 15 personas viajaron 20 veces a Japón para estudiar milimétricamente los movimientos de más de diez puertos y terminales aéreas a fin de evaluar por cual de ellos había más posibilidades de sacar a Ghosn del país .

“La libertad, no importa cómo suceda, siempre será dulce” Carlos Ghosn.

Según la reconstrucción de los hechos, el gran escape comenzó cuando Ghosn salió de su casa en Tokio alrededor de las 2:30 de la tarde del 29 de diciembre. Tomó un taxi hacia un hotel y allí se encontró con dos estadounidenses, incluido Taylor y su socio, George Zayek. El operativo continuó con un viaje de 300 millas a bordo del famoso tren bala de Japón , con ruta Tokio-Osaka. Los videos de vigilancia muestran que, una vez allí, Ghosn ingresó alrededor de las 7:30 p. m. a un hotel cercano al aeropuerto de Kansai, pero no volvió a salir.

Los datos obtenidos por The Wall Street Journal indican un contrato de 350.000 dólares con un operador de jet privado turco: MNG Jet Havacilik. Lo reservaron para dos viajes con 13 pasajeros el 29 de diciembre. El primero, de Dubái a Osaka y el segundo, de Osaka a Estambul. Se cree que los cerebros del operativo decidieron volar desde Osaka porque el sitio regularmente estaba vacío y presentaba fallas de seguridad. Cuando planeaban el escape, el grupo había descubierto que las máquinas de rayos X del lugar solo podían escanear bolsas pequeñas, lo que significaba que los artículos grandes quedaban fuera de su alcance.

Las hipótesis apuntan a que cuando el avión pasó sobre Rusia, Ghosn, de 65 años y 1,67 metros de estatura, salió del baúl, pero la tripulación del vuelo no lo vio porque siempre estuvo en un asiento trasero. Cuando el ejecutivo llegó a Turquía, subió a un automóvil que lo condujo 100 metros hasta un avión más pequeño, que, a diferencia del anterior, no había presentado un plan de vuelo. Varias fuentes le dijeron al periódico que eligieron Estambul como punto de parada para no levantar sospechas en Japón sobre un vuelo directo a Beirut.